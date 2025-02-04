Даже в феврале: можно ли обрезать деревья зимой

Зимняя обрезка деревьев – вполне допустимая практика, если подойти к ней с осторожностью.

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Можно ли обрезать деревья зимой / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Как правильно обрезать деревья зимой

Какие деревья можно обрезать зимой

Зимняя обрезка деревьев – тема, которая вызывает множество вопросов у садоводов. Одни считают этот период оптимальным для ухода за садом, другие же утверждают, что проводить обрезку зимой не стоит.

Главред разбирался, что будет, если обрезать дерево зимой, какие плодовые деревья можно обрезать зимой и когда уже нельзя этого делать.

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Особенности зимней обрезки деревьев

Зимой деревья находятся в состоянии покоя – их жизненные процессы замедляются, и они не расходуют силы на рост и плодоношение. Это позволяет садоводу тщательно оценить крону и удалить лишние, сухие и больные ветви. Кроме того, при отсутствии листвы процесс обрезки становится более удобным и эффективным.

Однако есть важный нюанс – зимой раны заживают медленнее, поэтому важно правильно выбрать погодные условия, пишут Факты. Оптимальная температура для обрезки – выше -5°C, а в сильные морозы (ниже -8-10°C) древесина становится хрупкой, что затрудняет заживление срезов и увеличивает риск повреждений.

Какие плодовые деревья можно обрезать зимой?

Зимнюю обрезку хорошо переносят многие плодовые культуры, в частности:

яблони,

груши,

сливы,

вишни.

Эти деревья лучше адаптируются к зимнему уходу, особенно если он проводится правильно – в теплые безветренные дни. При этом не стоит забывать об обработке мест срезов садовым варом для защиты от инфекций.

Можно ли делать обрезку деревьев в феврале?

Февраль – одно из лучших времен для зимней обрезки, особенно в регионах с мягкими зимами. В этот период уже уменьшается риск сильных морозов, но почки еще не начали набухать, что делает процедуру безопасной для растения. Однако важно следить за прогнозом погоды и избегать работы в сильные морозы.

Когда уже нельзя обрезать деревья?

Обрезку деревьев не рекомендуется проводить:

в сильные морозы (ниже -8-10°C);

во время новолуния и полнолуния – считается, что в эти дни растения более уязвимы;

с началом активного сокодвижения – обычно это происходит в середине весны.

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Почему деревья обрезают весной? В весенний период садоводы занимаются формированием кроны старых деревьев, что способствует развитию молодых побегов. После обрезки плоды на дереве растут так, что их можно легко достать без особых приспособлений. Обрезка молодых плодовых деревьев ускоряет начало плодоношения, помогает сформировать правильную крону, обеспечивает цветение и образование качественной завязи на основных ветвях. Все плодовые культуры после зимовки нуждаются в санитарной и формирующей обрезке.

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