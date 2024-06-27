Комары не подлетят на километр: топ-5 лучших средств от насекомых летом

Комары часто попадают в дом в поисках теплого, темного места с большим количеством влаги, например, кухни, ванной комнаты или прачечной.
К счастью, есть несколько способов полностью отпугнуть их, независимо от того, находитесь ли вы в саду или в доме.
Крис Боннетт, основатель сайта GardeningExpress.co.uk, говорит, что существуют простые и очень эффективные способы отпугивания насекомых.
"Важно держать еду накрытой, а помещения чистыми, чтобы предотвратить появление насекомых с запахом пищи. Многие из этих приемов предусматривают использование обычных предметов быта, растений и продуктов питания, и все они являются отличной альтернативой химическим спреям от насекомых", - отметил он.
1. Растения
Существует несколько растений, которые можно посадить как внутри дома, так и снаружи, чтобы отпугивать комаров.
Это такие растения, как лаванда, хризантемы, бархатцы и лимонник.
По словам эксперта, комары "ненавидят" эти растения из-за сильных запахов, которых они будут избегать.
2. Свечи
"Известно, что масло цитронеллы отпугивает насекомых, поэтому зажгите несколько свечей с цитронеллой. Они не только отпугивают насекомых, но и создают уютную атмосферу и источают ароматный запах", сказал Крис.
Более того, подобно растениям, их можно использовать как внутри, так и снаружи дома, хотя летними вечерами они чаще встречаются в саду.
3. Свести к минимуму запахи пищи
Люди должны следить за тем, чтобы убирать остатки пищи и разлитые жидкости, а также регулярно опорожнять кухонные ведра.
Комаров и других вредителей привлекает любая еда на кухне, поскольку считается, что они любят продукты, богатые калием, а также соленые закуски.
Любые продукты на кухне должны быть накрыты, пока они не будут готовы к подаче на стол, или правильно храниться в холодильнике.
4. Использование продуктов
"Определенные продукты питания на самом деле могут помочь отпугнуть насекомых, поэтому не стесняйтесь оставлять их, чтобы удержать насекомых подальше, выделяя характерный запах, который ненавидят клопы. К таким продуктам относятся чеснок, лук, лимоны и грейпфруты, которые можно разложить на тарелках и расставить по всему участку, чтобы насекомые держались подальше", - указывает эксперт.
5. Травы
По словам эксперта, если высадить травы в саду, а также на кухонном подоконнике, это означает, что "насекомые не приблизятся к вашим блюдам" во время готовки или приема пищи.
Это шалфей, розмарин, базилик и лук-лук, которые опять же отпугивают комаров благодаря своим сильным запахам.
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