Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Почему огурцы становятся белыми и можно ли их есть: садовод раскрыла правду

Анна Ярославская
18 апреля 2026, 15:19
Некоторые белые огурцы вкуснее зеленых. Все дело в сорте.
Почему огурцы вырастают белыми и стоит ли их выбрасывать?

Вы узнаете:

  • Чего не хватает огурцам, если они светлые
  • Какие сорта огурцов белые
  • В чем уникальность белых огурцов

Если вы выращиваете зеленые сорта огурцов, но вместо вместо нормальных плодов начинают появляться огурцы белого цвета, это означает, что не все в порядке с растением.

На Youtube-канале Classy Flowers рассказали, почему огурцы становятся белыми и как называется сорт настоящих белых огурцов.

видео дня

Что означает, если мой огурец белый

Если огурцы стали белыми, есть три основные причины, по которой это может произойти.

  1. Мучнистая роса: грибковое заболевание, которое поражает и листья, и плоды.
  2. Дефицит света или перегущенность посадок: из-за нехватки солнца плод не может набрать цвет.
  3. Чрезмерный полив: это приводит к вымыванию питательных веществ, в основном фосфора.

Можно ли есть белые огурцы

"Ни в коем случае не ешьте огурцы, покрытые налетом или росой. Во-первых, они неприятны на вкус. Во-вторых, плесень может содержать опасные токсин, что чревато проблемами с желудком или появлением аллергии", - рассказала садовод.

Что любят и чего не любят огурцы
Что любят и чего не любят огурцы

Однако, если огурец побелел просто из-за дождей или нехватки солнца, он безопасен, хоть и менее вкусен. Впрочем, дефицит микроэлементов и витаминов может привести к значительной потери вкуса.

"Все, что я только что сказала выше, имеет значение, только если вы выращиваете сорта зеленых огурцов. Но есть и настоящие сорта белых огурцов, которые вы можете посадить в своем саду. И эти белые огурцы не только безопасно есть, но и, к вашему удивлению, по сравнению с зелеными огурцами они намного вкусне и слаще. Они хрустящие, без горечи и грубой кожицы", - добавила специалист.

Белые огурцы

Какие сорта огурцов белые

Большинство белых сортов на рынке (например, "Белый ангел" или "Жемчужный") — это гибриды. Если вы соберете их семена, на следующий год (особенно при переопылении с зелеными сортами) вы получите обычный зеленый огурец.

Огурец Пуна Кхира — реликвия из Индии

Предок всех гибридов — сорт Пуна Кхира (Puna Khira). Это редкий органический сорт из Индии (г. Пуна), который существует в природе в первоначальном виде. Попробовав его однажды, вы, скорее всего, откажетесь от зеленых сортов навсегда.

Почему сорт огурцов Пуна Кхира уникален

Польза. Богат антиоксидантами и витаминами группы B. Всего одна чашка таких огурцов дает 20% суточной нормы витамина К. Также содержит калий, магний, медь и витамины А и С.

Универсальность. Его можно есть на любой стадии. Молодым он имеет нежную бело-желтую кожицу, а созревшим становится коричневым "в сеточку", но при этом остается вкусным, сладким и никогда не горчит.

Выносливость. Это невероятно сильное растение. В то время как зеленые сорта в августе уже гибнут от мучнистой росы, Пуна Кхира остается зеленой и здоровой до самого октября. Один стебель у корня может достигать 4 см в диаметре, а само растение разрастается до 4 метров.

Секреты выращивания

Этот сорт огурцов очень урожайный — с одного куста можно собрать несколько ведер плодов. Но есть одно условие: нужны опылители. Чтобы пчелы и шмели охотнее посещали ваши грядки, посадите рядом цветы.

Смотрите видео - Какие белые огурцы можно есть, а какие - нет:

Как писал Главред, многие дачники выращивают томаты, огурцы, болгарский перец и другие культуры, но мало кто знает, что урожай можно увеличить в 10–15 раз благодаря всего лишь одной подкормке.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Youtube-канал Classy Flowers

На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек.

Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеями для декорирования и дает советы по садоводству.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огурцы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Винницкой области столкнулись два поезда — что известно о судьбе почти 600 пассажиров

15:58Украина
Лавров сделал громкое заявление по возобновлению переговоров с Украиной - детали

14:33Война
Под ударом три корабля РФ и не только: СБУ провели дерзкую операцию в Крыму, детали

14:24Война
Популярное

Ещё
Не дали собрать вещи: сын Повалий пожаловался, что у них забрали дом

Пять знаков зодиака считаются самыми гордыми и высокомерными - кто они

Почему 18 апреля нельзя долго спать и лениться: какой церковный праздник

Доллар дорожает, а евро установил новый рекорд: курс валют на 20 апреля

Мало кто знает: почему в СССР пекли хлеб в форме кирпича - объяснение удивит

Последние новости

15:58

В Винницкой области столкнулись два поезда — что известно о судьбе почти 600 пассажиров

15:53

Угроза урожаю или полезная зелень: как справиться с портулаком на собственном участке

15:49

Россия похитила символ украинского государства — что известноВидео

15:41

Сильные заморозки и дожди: на Тернопольскую область надвигается похолодание

15:36

Покупали все: почему гематоген в СССР был таким популярным - неожиданная причина

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLXБолее дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX
15:19

14:33

Лавров сделал громкое заявление по возобновлению переговоров с Украиной - детали

14:24

Под ударом три корабля РФ и не только: СБУ провели дерзкую операцию в Крыму, детали

14:20

Силы обороны поразили сразу четыре важных объекта РФ: детали мощной операции

14:13

Китайский гороскоп на завтра, 19 апреля: Быкам - контроль, Драконам - отдых

13:59

Как "реанимировать" розы за четыре часа: трюк, который знают только флористы

13:56

Как отмыть старый скотч из пластика на окнах за считанные минуты - лайфхак

13:55

Счет на недели: врач прокомментировал состояние больной раком блогерши из РФ

13:47

Гороскоп на завтра, 19 апреля: Девам - обида, Козерогам - недоразумение

13:36

Наступление на Луцк, Ровно и Киев: Беларусь готовится к войне с Украиной, названы цели

13:34

Буданов озвучил темпы мобилизации в Украине и назвал основные трудности

13:03

Экономия или ремонт: какие приборы не стоит каждый раз отключать от электросети

13:00

Гороскоп на сегодня, 18 апреля: Водолеям - озадаченность, Львам - успех

12:40

Какой поворотник нужно включить: тест по ПДД, который вводит в заблуждениеВидео

12:32

Чья жизнь круто изменится до мая: гороскоп Таро на две недели для всех знаковВидео

12:29

На Ровенскую область надвигается опасная погода: синоптики назвали дату

11:44

"Придётся сбрасывать бомбы": Трамп удивил заявлением о войне с Ираном

11:26

"Спасибо": предательница Повалий завыла за домом в Киеве, который передали ВСУВидео

10:55

Натали Портман беременна в третий раз: кто отец ребенка

10:47

Покупают, пока дешево: стоимость базового продукта неуклонно растет

10:31

Совсем не "куропатка": мало кто знает, как называть эту птичку на украинском языке

10:28

Как обновить интерьер без ремонта: семь простых приёмов, которые реально работают

09:53

РФ целенаправленно обстреляла порт на Одесчине: возник пожар, есть пострадавшийФото

09:02

США снова разрешили РФ торговать нефтью, несмотря на обещание этого не делать

08:59

Взрывы и черный дым в небе: дроны атаковали ключевой НПЗ России, подробностиВидео

08:59

Секретный ингредиент: что положить в лунку при посадке огурцов для хорошего урожаяВидео

07:27

Более 380 тысяч семей без света: РФ цинично атаковала энергетику Чернигощини

06:10

Как война на Ближнем Востоке повлияла на поставку оружия Украине: Невзлин назвал рискимнение

05:50

В жизни начнется "белая полоса" удачи: четырем знакам зодиака вот-вот повезет

05:11

Почему в СССР не было домашних тапочек: привычная вещь стала массовой только после 50-х

04:35

Мало кто знает: почему в СССР пекли хлеб в форме кирпича - объяснение удивит

04:02

Тайна Золотых ворот Киева раскрыта: что на самом деле означает их названиеВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с женщиной в магазине за 21 с

03:30

Супер подкормка для клубники весной: бабушкин рецепт, который приносит урожай волнами

02:45

Солнечная буря грозит катастрофой: учёные предупреждают о худшем сценарии

01:55

Синоптики предупредили о резкой перемене погоды на Киевщине: в чем опасность

00:32

У РФ преимущество: в ДШВ предупредили об угрозе для ключевого города на востоке

00:15

Люди, рожденные в конкретные четыре месяца, отличаются сильной интуицией

00:01

Война может затянуться: появился тревожный прогноз не на один годВидео

17 апреля, пятница
23:35

Наступление РФ на Киев и Житомир: раскрыт сценарий атаки из Беларуси

23:11

Известного американского рэпера арестовали за убийство подросткаВидео

22:49

Мыши сбегут без оглядки: простой способ заставит грызунов быстро покинуть дом

22:19

Сладкая ловушка для вредителей: как избавиться от муравьёв в саду с помощью сахара

22:10

Активные бои утихнут: россияне хотят перейти к обороне на фронте, что известно

22:07

Педро Паскаль судится с алкобрендом из-за игры слов с его именем

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости Днепра
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять