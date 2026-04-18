Почему огурцы становятся белыми и можно ли их есть: садовод раскрыла правду

Некоторые белые огурцы вкуснее зеленых. Все дело в сорте.

https://glavred.info/sad-ogorod/pochemu-ogurcy-stanovyatsya-belymi-i-mozhno-li-ih-est-sadovod-raskryla-pravdu-10757705.html Ссылка скопирована

Почему огурцы вырастают белыми и стоит ли их выбрасывать?

Если вы выращиваете зеленые сорта огурцов, но вместо вместо нормальных плодов начинают появляться огурцы белого цвета, это означает, что не все в порядке с растением.

На Youtube-канале Classy Flowers рассказали, почему огурцы становятся белыми и как называется сорт настоящих белых огурцов.

видео дня

Что означает, если мой огурец белый

Если огурцы стали белыми, есть три основные причины, по которой это может произойти.

Мучнистая роса: грибковое заболевание, которое поражает и листья, и плоды. Дефицит света или перегущенность посадок: из-за нехватки солнца плод не может набрать цвет. Чрезмерный полив: это приводит к вымыванию питательных веществ, в основном фосфора.

Можно ли есть белые огурцы

"Ни в коем случае не ешьте огурцы, покрытые налетом или росой. Во-первых, они неприятны на вкус. Во-вторых, плесень может содержать опасные токсин, что чревато проблемами с желудком или появлением аллергии", - рассказала садовод.

Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

Однако, если огурец побелел просто из-за дождей или нехватки солнца, он безопасен, хоть и менее вкусен. Впрочем, дефицит микроэлементов и витаминов может привести к значительной потери вкуса.

"Все, что я только что сказала выше, имеет значение, только если вы выращиваете сорта зеленых огурцов. Но есть и настоящие сорта белых огурцов, которые вы можете посадить в своем саду. И эти белые огурцы не только безопасно есть, но и, к вашему удивлению, по сравнению с зелеными огурцами они намного вкусне и слаще. Они хрустящие, без горечи и грубой кожицы", - добавила специалист.

Белые огурцы / скриншот

Какие сорта огурцов белые

Большинство белых сортов на рынке (например, "Белый ангел" или "Жемчужный") — это гибриды. Если вы соберете их семена, на следующий год (особенно при переопылении с зелеными сортами) вы получите обычный зеленый огурец.

Огурец Пуна Кхира — реликвия из Индии

Предок всех гибридов — сорт Пуна Кхира (Puna Khira). Это редкий органический сорт из Индии (г. Пуна), который существует в природе в первоначальном виде. Попробовав его однажды, вы, скорее всего, откажетесь от зеленых сортов навсегда.

Почему сорт огурцов Пуна Кхира уникален

Польза. Богат антиоксидантами и витаминами группы B. Всего одна чашка таких огурцов дает 20% суточной нормы витамина К. Также содержит калий, магний, медь и витамины А и С.

Универсальность. Его можно есть на любой стадии. Молодым он имеет нежную бело-желтую кожицу, а созревшим становится коричневым "в сеточку", но при этом остается вкусным, сладким и никогда не горчит.

Выносливость. Это невероятно сильное растение. В то время как зеленые сорта в августе уже гибнут от мучнистой росы, Пуна Кхира остается зеленой и здоровой до самого октября. Один стебель у корня может достигать 4 см в диаметре, а само растение разрастается до 4 метров.

Секреты выращивания

Этот сорт огурцов очень урожайный — с одного куста можно собрать несколько ведер плодов. Но есть одно условие: нужны опылители. Чтобы пчелы и шмели охотнее посещали ваши грядки, посадите рядом цветы.

Смотрите видео - Какие белые огурцы можно есть, а какие - нет:

Об источнике: Youtube-канал Classy Flowers На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек. Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеями для декорирования и дает советы по садоводству.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред