Садоводы массово закапывают бананы в землю: причина оказалась неожиданно простой

Алексей Тесля
23 марта 2026, 16:30
Разлагающиеся остатки активизируют жизнь в почве: увеличивается количество полезных микроорганизмов и дождевых червей.
Как использовать банан в саду / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Any Lane, Pixabay/AdinaVoicu

Вы узнаете:

  • Садоводы советуют использовать бананы прямо в почве
  • Они укрепляют корни и стебли, улучшают внешний вид листвы

Садоводы всё чаще обращаются к простым и натуральным способам подкормки растений, и один из неожиданных вариантов — использование бананов прямо в почве.

Этот метод стал популярным не случайно: по мере разложения бананы превращаются в источник важных питательных веществ, пишет The West Side Journal.

В их составе много калия, фосфора, кальция и магния — элементов, необходимых для роста, цветения и общего здоровья растений. Они укрепляют корни и стебли, улучшают внешний вид листвы и помогают культурам легче переносить стрессовые условия.

Но дело не только в минералах. Разлагающиеся остатки активизируют жизнь в почве: увеличивается количество полезных микроорганизмов и дождевых червей, что улучшает структуру грунта и помогает растениям лучше усваивать питание.

В отличие от химических удобрений, которые действуют резко и кратковременно, органика работает мягко и постепенно, обеспечивая длительное питание без риска "перекорма".

Чтобы получить эффект, бананы или их кожуру закапывают на глубину около 10–20 см. Их можно использовать целиком для длительного действия или измельчать — тогда питательные вещества начнут высвобождаться быстрее. Перед использованием желательно промыть кожуру, особенно если она не органическая.

Этот способ подходит как для грядок, так и для контейнерных растений, но важно следить за влажностью, так как органика удерживает воду.

Особенно хорошо на такую подкормку реагируют розы, томаты, плодовые культуры и цветущие растения — они дают более насыщенное цветение и качественные плоды. Дополнительно такой метод помогает снизить количество отходов и уменьшить потребность в покупных удобрениях.

Однако важно не переусердствовать: избыток органики может изменить состав почвы. В целом же использование бананов — это простой и экологичный способ улучшить состояние сада без лишних затрат.

В этом сюжете рассматривается вопрос, существует ли универсальное решение для выращивания крепкой и здоровой рассады без лишних усилий.

Авторы разбирают ключевые этапы процесса: подготовку почвы перед посевом, способы защиты растений от болезней, использование биологических и химических средств, а также оптимальные условия для роста рассады и другие важные нюансы.

Об источнике: The West Side Journal

The West Side Journal — это американский медиа-сайт, который возник на основе печатной газеты, основанной в 1936 году в городе Порт-Аллен, штат Луизиана. На протяжении 88 лет издание было официальным печатным органом округа Западный Батон-Руж, освещая политические, культурные, спортивные и бытовые новости для местных сообществ. В октябре 2024 года печатную версию закрыли, но онлайн-платформа продолжает работу, уделяя особое внимание новостям, материалам о стиле жизни, доме и саду, а также практическим советам для читателей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

