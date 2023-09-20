УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Шоу

Артистка оркестра ВСУ и "Королева Польши": подробности 4 выпуска Голосу країни-13

Анна Подгорная
20 сентября 2023, 19:21 обновлено 20 сентября, 19:23
0
Первые детали о том, кто будет зажигать сцену 13 сезона шоу Голос країни воскресным вечером.
Голос страны-13-3 выпуск
Голос країни-13 - 4 выпуск / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

В это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина состоится показ четвертого, последнего эпизода первого этапа европейского сезона Голосу країни-13. Новый сезон снимается в Варшаве при поддержке польских партнеров и на их мощностях и призван поддержать украинский народ, который демонстрирует силу своего духа и талант по всему миру. В легендарные красные кресла проекта сели суперзвезды и настоящие музыкальные профи Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA.

Одной из первых на сцену Голосу країни выйдет артистка образцово-показательного оркестра ВСУ Чередниченко Светлана. Девушка родилась в Киеве в обычной семье, которая не имела никакого отношения к музыке: мама – медсестра в стоматологии, папа – инженер. Девочку отправили в музыкальную школу по классу "аккордеон". Именно там девочке привили любовь к украинской народной музыке. Впоследствии Светлана окончила КНУКиИ по специальности фольклорист. Сейчас девушка гастролирует в составе оркестра ВСУ и ездит к военным на передовую.

"В 6 лет меня родители отдали в музыкальную школу на обучение по классу "аккордеон" и это было очень круто. Еще маленькой я не могла от него оторваться и играла все время. Я занималась народной музыкой и очень полюбила фольк, ведь это нас идентифицирует как настоящий украинский народ, который имеет украинскую песню, язык, литературу и значимость в мире. Сейчас я работаю в оркестре ВСУ, гастролирую по стране, поднимаю дух наших солдат. Иногда я смотрю в глаза наших бойцов и складывается впечатление, что это не я приехала их поддержать, а они меня. Смотришь на них и понимаешь - все будет хорошо", - говорит Светлана.

видео дня

Сможет ли Светлана растопить сердца звездных наставников своим пением и игрой на аккордеоне, станет известно в скором времени.

Чередниченко Светлана
Чередниченко Светлана в 4 эпизоде Голосу країни-13 / Пресс-служба

Продемонстрирует свой талант и Екатерина Козлова. Девушка живет в Польше уже 9 лет. Родители настояли на учебе за границей и девушке пришлось покинуть музыкальное училище ради профессии международника. Год назад Катя решилась принять участие в польском конкурсе красоты "Королева Польши", в котором одержала победу. Катя уверяет, что решающим в конкурсе красоты был шанс показать свой талант - спеть на большую аудиторию. Тогда девушка исполнила украинскую народную песню, ее пение оценили высоко и в тот момент начался путь на большую сцену.

"Я уже 9 лет проживаю в Варшаве и год назад стала "Королевой Польши". Это было невероятно, ведь я была первой украинкой, одержавшей победу в этом конкурсе. Я спела украинскую народную песню и тогда поняла: мой музыкальный путь начат", - говорит Екатерина.

Сможет ли Екатерина развернуть кресла хотя бы одного тренера Голосу країни, смотрите в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина.

Екатерина Козлова
Екатерина Козлова в 4 эпизоде Голоса страны-13 / пресс-служба

Зажжет сцену и настоящая звезда Польши, волонтер, которая собрала более 30 миллионов долларов для ВСУ - Юлия Белей. Юлия была участницей группы Mirami. Их хит "Сексуальна" был популярен не только в Украине, но и в Польше, и именно оттуда и началась ее звездная жизнь. Юлия по образованию филолог польского языка, поэтому большинство переговоров шло именно через нее. Она всегда была модератором на концертах, но когда группа была на пике славы, Джулия встретила свою любовь и ушла со сцены. Она родила двух сыновей, но не переставала писать музыку.

"У меня есть миссия - организовывать благотворительные концерты для Украины. Я верю в то, что Украина одержит победу и поэтому делаю все для того, чтобы эту победу ускорить. Сейчас я организовываю благотворительные концерты, чтобы собрать как можно больше денег для ВСУ. Сейчас мы с польской командой уже сделали 2 концерта, на которых собрали около 30 миллионов долларов", - рассказала Юлия.

Прикоснется ли своим пением Юлия к тренерам Голосу країни, станет известно уже в скором времени.

Юлия Белей
Юлия Белей в 4 эпизоде Голосу країни-13 / Пресс-служба

Выйдет на сцену и Соловей Юлия - руководитель отдела партнерств благотворительной организации United24. Девушка привлекает всех звездных амбассадоров, таких как Элина Свитолина, Андрей Шевченко, Лиев Шрайбер, Марк Хеммил, Кэтрин Винник (и т.д.) поддерживать Украину и популяризировать ее на всемирных площадках. Кроме этого главная задача Юлии - это искать новых амбассадоров и призывать иностранцев неустанно донатить. Пережить стресс от полномасштабной войны девушке помогала музыка. Именно поэтому она пришла на Голос країни-13.

"Родившись с фамилией Соловей, очень трудно не петь. Я мечтала быть певицей с детства, но мне не хватало смелости. Последние полтора года я работаю руководителем отдела партнерств благотворительной организации United24. Наша задача - привлекать как можно больше партнеров, получать как можно больше помощи, поддержки из за рубежа в Украину. Когда мы запустились, то поняли, что нам нужны звезды, которые будут помогать говорить о стране. Первыми были Андрей Шевченко, Элина Свитолина, группа Imagine Dragons. Сейчас у нас 22 амбассадора и они все разные. От профессора Тимоти Снайдера до астронавта Скотта Келли. Сейчас людям как никогда нужны голоса, которые их вдохновляют и дают веру. В этом сезоне Голос країни взял на себя ответственность стать главным "голосом мира", - говорит Юля.

Может ли Юля развернуть кресла тренеров, смотрите в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина.

Соловей Юлия
Соловей Юлия в 4 эпизоде Голосу країни-13 / Пресс-служба

Напомним, во время съемок "слепых прослушиваний" на сцену Голосу країни-13 вышло 60 разножанровых вокалистов, которые во время каждого выступления удивляли тренеров Юлию Санину, Артема Пивоварова, Ивана Клименко и DOROFEEVA, а также зрительный зал мощными голосами. 13 сезон музыкального проекта Голос країни был реализован совместно с Telewizja Polska (TVP). По новым правилам, команды тренеров в этом году будут состоять из 10 певцов, которые станут настоящими амбассадорами украинской музыки в Европе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Голос країни новости шоу бизнеса Голос країни-13
Реклама

Главное за день

Зеленский представил "формулу мира" в ООН: выдвинул РФ два требования

Зеленский представил "формулу мира" в ООН: выдвинул РФ два требования

19:11 Украина
В Польше пошли на попятную: заявили о желании договариваться с Украиной по зерну

В Польше пошли на попятную: заявили о желании договариваться с Украиной по зерну

18:52 Мир
Огромная территория в огне после мощных взрывов: ВСУ подорвали базу РФ в Крыму

Огромная территория в огне после мощных взрывов: ВСУ подорвали базу РФ в Крыму

18:43 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:21

Артистка оркестра ВСУ и "Королева Польши": подробности 4 выпуска Голосу країни-13

19:21

В Карабахе убили российских "миротворцев" – Минобороны РФ

19:17

Невозможно вкусно: Клопотенко показал минутный рецепт битых огурцов

19:11

Зеленский представил "формулу мира" в ООН: выдвинул РФ два требования

19:10

Ситуация критическая: по зерновой сделке и Польше краткомнение

Украина будет освобождать Крым до конца 2024-го и способна уничтожить Черноморский флот - КоваленкоУкраина будет освобождать Крым до конца 2024-го и способна уничтожить Черноморский флот - Коваленко
18:52

Чем можно заразиться от собаки: почему питомца нельзя пускать на диван

18:52

В Польше пошли на попятную: заявили о желании договариваться с Украиной по зерну

18:43

Огромная территория в огне после мощных взрывов: ВСУ подорвали базу РФ в Крыму

18:33

В чем смысл уборки: психолог Карпачев утверждает, что можно не убирать дома

Реклама
18:22

ВСУ к зиме могут выйти к Крыму, войска РФ в Токмаке ждет развилка – КоваленкоВидео

17:56

Бьет на 90 километров: РФ начала применять дальнобойные дроны Ланцет — BildВидео

17:36

Планка для похудения: 11 вариантов популярного упражнения, которые помогут убрать животВидео

17:25

Окошко, не потей: что нужно сделать, чтобы не было конденсата на окнах

17:21

Электронный реестр военнообязанных Украины: что узнает Минобороны о гражданах

16:55

Весь график красный: Украину накрыла очень сильная и затяжная магнитная буря

16:53

Кадыров умер или нет: в ГУР дали ответ и рассказали о борьбе за его наследство

16:47

"Состоит из нескольких фаз": Коваленко раскрыл, как и когда ВСУ вернут КрымВидео

16:23

Пообещал Си: Путин едет в Китай

16:18

"Назначат генерала-россиянина": Снегирев спрогнозировал, кто заменит КадыроваВидео

16:14

Проще рецепта не придумать: уникальный салат с одним главным ингредиентом

Реклама
16:12

Азербайджан объявил о прекращении "антитеррористических мероприятий" в Карабахе

16:10

Какой водой нельзя умываться 21 сентября: приметы и строгие запреты дня

16:06

Наталья Холоденко рассказала откуда берутся маменькины сынки

16:00

Россия ведет разведку объектов энергетики Украины, есть угроза новых ударов – ГУР

15:57

Даже нос не сунут: эксперт рассказал, как отпугнуть мышей и крыс от дома

15:49

Прощай, совесть: Повалий спела украинскую народную песню на Z-концерте в КремлеВидео

15:46

Дорогая потеря для РФ: ВСУ уничтожают вдребезги российские С-400 – Newsweek

15:29

Как узнать сколько лет коту: 3 способа понять, что ваш любимец постарел

15:09

Где Кадыров и что с ним: эксперт объяснил, что происходит с чеченским главойВидео

15:04

Ракету Нептун испытали в боях с РФ, первый удар был по "Адмирал Эссен" – ВМСУ

14:58

Рада приняла и исправила закон об е-декларации

14:55

Дрон не долетел до бункера Путина: новые детали мощных взрывов в Сочи

14:25

Весной восхитят ароматом: когда и как правильно сажать нарциссы

14:20

Какой будет погода в последнюю неделю сентября 2023: прогноз метеоролога

14:18

Ореховая скорлупа - настоящая находка: что из нее делают знающие люди

14:15

Моравецкий угрожает Киеву расширить запрет на импорт продуктов из Украины

14:02

Непростое украшение: Мишина засветила кольцо с бриллиантом на безымянном пальце

13:36

"Ракеты пошли": в Крыму гремят мощные взрывы у военного аэродрома БельбекВидео

13:20

Лишь немногие найдут ящерицу на скале за 10 секунд: чрезвычайно сложная загадка

13:11

Дедовский лайфхак из детства: почему если кусать батарейку, она работает

Реклама
12:54

ВСУ контролируют важную трассу под Бахмутом: взяли ключевой плацдарм и высоты

12:47

Очень большие проблемы: у Киркорова начались серьезные осложнения после пластики

12:45

Кадыров устроил цирковое представление с болезнью, чтобы избежать мести Путина - СнегиревЭксклюзив

12:30

Потеряла все: онкобольная Заворотнюк лишилась бизнеса в России

12:14

Любовный гороскоп на октябрь: Рыбам – наслаждение, Овну – работа над собой

12:03

Польша грозится снизить поддержку Украины из-за зернового кризиса

12:01

Спустя 20 дней комы: умер актер, которого объявили мертвым в начале сентября

11:59

Под Москвой диверсанты взорвали 2 самолета и вертолет: у руководства армии РФ истерика

11:53

Позиции оккупантов под Бахмутом слабнут: британская разведка назвала причину

11:50

"Они нацелились на 4 города": когда РФ полностью прекратит обстреливать ракетами Украину - прогноз

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять