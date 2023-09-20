Артистка оркестра ВСУ и "Королева Польши": подробности 4 выпуска Голосу країни-13

Первые детали о том, кто будет зажигать сцену 13 сезона шоу Голос країни воскресным вечером.

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Голос країни-13 - 4 выпуск / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

В это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина состоится показ четвертого, последнего эпизода первого этапа европейского сезона Голосу країни-13. Новый сезон снимается в Варшаве при поддержке польских партнеров и на их мощностях и призван поддержать украинский народ, который демонстрирует силу своего духа и талант по всему миру. В легендарные красные кресла проекта сели суперзвезды и настоящие музыкальные профи Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA.

Одной из первых на сцену Голосу країни выйдет артистка образцово-показательного оркестра ВСУ Чередниченко Светлана. Девушка родилась в Киеве в обычной семье, которая не имела никакого отношения к музыке: мама – медсестра в стоматологии, папа – инженер. Девочку отправили в музыкальную школу по классу "аккордеон". Именно там девочке привили любовь к украинской народной музыке. Впоследствии Светлана окончила КНУКиИ по специальности фольклорист. Сейчас девушка гастролирует в составе оркестра ВСУ и ездит к военным на передовую.

"В 6 лет меня родители отдали в музыкальную школу на обучение по классу "аккордеон" и это было очень круто. Еще маленькой я не могла от него оторваться и играла все время. Я занималась народной музыкой и очень полюбила фольк, ведь это нас идентифицирует как настоящий украинский народ, который имеет украинскую песню, язык, литературу и значимость в мире. Сейчас я работаю в оркестре ВСУ, гастролирую по стране, поднимаю дух наших солдат. Иногда я смотрю в глаза наших бойцов и складывается впечатление, что это не я приехала их поддержать, а они меня. Смотришь на них и понимаешь - все будет хорошо", - говорит Светлана.

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Сможет ли Светлана растопить сердца звездных наставников своим пением и игрой на аккордеоне, станет известно в скором времени.

Чередниченко Светлана в 4 эпизоде Голосу країни-13 / Пресс-служба

Продемонстрирует свой талант и Екатерина Козлова. Девушка живет в Польше уже 9 лет. Родители настояли на учебе за границей и девушке пришлось покинуть музыкальное училище ради профессии международника. Год назад Катя решилась принять участие в польском конкурсе красоты "Королева Польши", в котором одержала победу. Катя уверяет, что решающим в конкурсе красоты был шанс показать свой талант - спеть на большую аудиторию. Тогда девушка исполнила украинскую народную песню, ее пение оценили высоко и в тот момент начался путь на большую сцену.

"Я уже 9 лет проживаю в Варшаве и год назад стала "Королевой Польши". Это было невероятно, ведь я была первой украинкой, одержавшей победу в этом конкурсе. Я спела украинскую народную песню и тогда поняла: мой музыкальный путь начат", - говорит Екатерина.

Сможет ли Екатерина развернуть кресла хотя бы одного тренера Голосу країни, смотрите в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина.

Екатерина Козлова в 4 эпизоде Голоса страны-13 / пресс-служба

Зажжет сцену и настоящая звезда Польши, волонтер, которая собрала более 30 миллионов долларов для ВСУ - Юлия Белей. Юлия была участницей группы Mirami. Их хит "Сексуальна" был популярен не только в Украине, но и в Польше, и именно оттуда и началась ее звездная жизнь. Юлия по образованию филолог польского языка, поэтому большинство переговоров шло именно через нее. Она всегда была модератором на концертах, но когда группа была на пике славы, Джулия встретила свою любовь и ушла со сцены. Она родила двух сыновей, но не переставала писать музыку.

"У меня есть миссия - организовывать благотворительные концерты для Украины. Я верю в то, что Украина одержит победу и поэтому делаю все для того, чтобы эту победу ускорить. Сейчас я организовываю благотворительные концерты, чтобы собрать как можно больше денег для ВСУ. Сейчас мы с польской командой уже сделали 2 концерта, на которых собрали около 30 миллионов долларов", - рассказала Юлия.

Прикоснется ли своим пением Юлия к тренерам Голосу країни, станет известно уже в скором времени.

Юлия Белей в 4 эпизоде Голосу країни-13 / Пресс-служба

Выйдет на сцену и Соловей Юлия - руководитель отдела партнерств благотворительной организации United24. Девушка привлекает всех звездных амбассадоров, таких как Элина Свитолина, Андрей Шевченко, Лиев Шрайбер, Марк Хеммил, Кэтрин Винник (и т.д.) поддерживать Украину и популяризировать ее на всемирных площадках. Кроме этого главная задача Юлии - это искать новых амбассадоров и призывать иностранцев неустанно донатить. Пережить стресс от полномасштабной войны девушке помогала музыка. Именно поэтому она пришла на Голос країни-13.

"Родившись с фамилией Соловей, очень трудно не петь. Я мечтала быть певицей с детства, но мне не хватало смелости. Последние полтора года я работаю руководителем отдела партнерств благотворительной организации United24. Наша задача - привлекать как можно больше партнеров, получать как можно больше помощи, поддержки из за рубежа в Украину. Когда мы запустились, то поняли, что нам нужны звезды, которые будут помогать говорить о стране. Первыми были Андрей Шевченко, Элина Свитолина, группа Imagine Dragons. Сейчас у нас 22 амбассадора и они все разные. От профессора Тимоти Снайдера до астронавта Скотта Келли. Сейчас людям как никогда нужны голоса, которые их вдохновляют и дают веру. В этом сезоне Голос країни взял на себя ответственность стать главным "голосом мира", - говорит Юля.

Может ли Юля развернуть кресла тренеров, смотрите в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина.

Соловей Юлия в 4 эпизоде Голосу країни-13 / Пресс-служба

Напомним, во время съемок "слепых прослушиваний" на сцену Голосу країни-13 вышло 60 разножанровых вокалистов, которые во время каждого выступления удивляли тренеров Юлию Санину, Артема Пивоварова, Ивана Клименко и DOROFEEVA, а также зрительный зал мощными голосами. 13 сезон музыкального проекта Голос країни был реализован совместно с Telewizja Polska (TVP). По новым правилам, команды тренеров в этом году будут состоять из 10 певцов, которые станут настоящими амбассадорами украинской музыки в Европе.

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