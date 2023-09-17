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Голос країни-13 - 3 выпуск слепых прослушиваний: кто попал к звездным тренерам

Анна Подгорная
17 сентября 2023, 21:25 обновлено 17 сентября, 21:34
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В командах звездных тренеров остается все меньше мест, однако истинные таланты Украины точно знают, как привлечь внимание и разогреть публику.
Голос країни-13 - как прошел 3 выпуск слепых прослушиваний
Голос країни-13 - как прошел 3 выпуск слепых прослушиваний / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Сегодня зрителей у экранов собрал 3 эпизод европейского, 13 сезона шоу Голос країни, посвященный "слепым прослушиваниям". На данном этапе четверке звездных тренеров необходимо вслепую, полагаясь лишь на свой слух и творческую интуицию, отобрать лучших конкурсантов в свои команды.

Мест у тренеров Юлии Саниной, Артема Пивоварова, Ивана Клименко и DOROFEEVA становится все меньше, и борьба становится жестче с каждым новым выходом конкурсантов на сцену.

Удивлять и поражать тренеров первым выпало Роману Панченко с песней группы Coldplay - A Sky Full Of Stars. Его выбрали Иван Клименко и Надя Дорофеева. Вокалист остановил свой выбор на последней, которая кроме таланта Панченко отметила его внешнее сходство с ее бывшим коллегой - Алексеем "Позитив" Завгородним.

Зато под крыло Клименко упорхнул дуэт NaYada из Голой Пристани, Херсонская область. Когда-то родные сестры Кристина и Диана были голосом родного города. Теперь они мечтают вновь спеть его гимн, а также восстановить и популяризировать настоящую украинскую культуру. На сцене Голосу они выступили с песней Kozak Siromaha - Гуляли.

Новость дополняется.

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