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Интрига раскрыта: стало известно, кто стал вторым тренером шоу Голос країни-13

Анна Подгорная
30 мая 2023, 13:44 обновлено 30 мая, 13:44
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Встречайте свежие лица в красных тренерских креслах главного музыкального проекта страны.
Артем Пивоваров-новый тренер Голоса страны-13
Артем Пивоваров - новый тренер Голосу країни-13 / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Сегодня в студии Сніданку з 1+1 стало известно имя артиста, который станет вторым тренером нового особого сезона Голосу країни на телеканале 1+1.

Сядет в легендарные красное кресло и будет наставником одной из вокальных команд Артем Пивоваров - украинский self-made артист, который за последний год сделал большой шаг вперед в музыкальной карьере и стал звездой номер 1 в Украине. Артем посетил студию Сніданку з 1+1, чтобы рассказать о всемирном туре, поездке на восток Украины и музыкальной коллаборации с Машей Ефросининой. В студии ведущие показали певцу эксклюзивное видео, которое было снято во время кастинга Артема на роль тренера, и попросили прокомментировать слухи относительно нового амплуа. В видео Артем вживую слушает выступления вокалистов, оборачивается к героям и комментирует их пение.

"Когда я шел на эфир, то думал, что буду рассказывать о своем мировом туре, концертах, проектах. Но да, я стану новым тренером Голосу країни", - говорит Пивоваров.

В роли тренера Голосу країни-13 Артем Пивоваров ищет неординарных, энергичных и дерзких смельчаков, которые готовы неустанно и упорно работать на пути к цели. Он мечтает поделиться опытом с участниками и сделать из них артистов, ведь знает, что нужно для того, чтобы песня звучала по всей стране. За время своей блестящей карьеры артист получил 2 статуэтки премии Yuna в номинациях "Лучшая песня", "Лучший исполнитель", специальную награду "За вклад в украинскую музыку". Получил награды от проекта "Музыкальная платформа". Был номинирован на премию M1 Music Awards, как "Прорыв года", а также получил награду от проекта "Украинская песня года". Во время полномасштабного вторжения артист презентовал авторский культурный проект "Твои стихи, мои ноты", созданный для популяризации и поддержки украинской культуры, поэтов и писателей через призму музыки. Артем Пивоваров положил стихи украинских поэтов на музыку. Проект насчитывает песни на произведения Тараса Шевченко, Ивана Франко, Михаила Старицкого, Павла Тычины и других выдающихся украинских поэтов. В записи альбома приняли участие: NK, DOROFEEVA, Олег Скрипка, Оля Полякова, alyona alyona, KALUSH, ZLATA OGNEVICH, Yarmak, Лилу45, SHUMEI, Евгений Хмара, Павел Шилько.

"Я буду искать неординарных, энергичных, дерзких и безумных смельчаков, которые будут упорно работать для развития нашей музыкальной индустрии и культурного фронта. Это будет действительно удивительно, ведь я имею большой опыт сотрудничества не только с мастодонтами нашей музыкальной индустрии, но и с молодыми исполнителями. Я ищу настоящих музыкантов и если ты пишешь песни, хочешь быть на сцене - я жду тебя. Ты знаешь, на что я способен", - говорит Артем.

Напомним, первым тренером Голосу країни стала self-made woman и одна из самых успешных певиц Украины Юлия Санина. Артистка объявила новость, записав видеоролик в своей гримерке прямо после прямого эфира гранд финала Евровидения в Ливерпуле и подчеркнула, что еще одна ее заветная мечта осуществилась - она стала тренеркой любимого миллионами телепроекта.

Кто из украинских артистов займет третье кресло тренера Голосу країни, станет известно уже в скором времени. Следите за новостями телеканала 1+1 Украина.

Напомним, кастинг Голосу країни был продлен до 15 июня. Проект ищет вокалистов от 16 лет, которые мечтают, чтобы их пение услышали миллионы. Для того, чтобы пройти онлайн-кастинг нужно заполнить анкету на сайте casting.1plus1.ua в разделе Голос країни и закачать туда видеоролик или ссылку на видео своего пения. Лучшие анкеты участников будут прослушаны музыкальными продюсерами проекта, а вокалисты получат возможность выступить на главной музыкальной сцене страны и показать свое пение всему миру. Самый масштабный музыкальный проект Голос країни - это поддержка украинского народа, который демонстрирует силу своего духа и талант, продолжает жить, а голос нации звучит на весь мир.

шоу-бизнес Голос країни Пивоваров Сніданок з 1+1 Телеканал 1+1 новости шоу бизнеса Голос країни-13
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