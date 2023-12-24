Путинистка Канделаки 'залезла под юбку' Захаровой: выдала странное сравнение с ИИ

Пропагандистка не смогла пройти мимо дня рождения скандальной пресс-атташе МИД РФ Марии Захаровой.

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Канделаки снова опозорилась / коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com, скриншот, t.me/tikandelaki

Путинистка Тина Канделаки, которая уже давно подрабатывает на федеральные каналы Кремля, не прошла мимо дня рождения другой пропагандистки, пресс-атташе МИД Лаврова Марии Захаровой. Телеведущая воспользовалась моментом, чтобы в очередной раз подхалимничать российским властям.

При этом Канделаки выдала странное сравнение Захаровой и искусственного интеллекта, дойдя до не менее странных выводов - скандальная пресс-атташе во многих аспектах якобы "опережает" ИИ.

"Ты и есть главный помощник. Вот говорят: есть "Алиса" (российский ИИ - Главред), есть еще какие-то искусственные помощники, но все они блекнут перед тобой. Потому что самый главный помощник - ты. И ты, конечно же, в этой битве с искусственным интеллектом побеждаешь", - заявила Канделаки. видео дня

Более того, искусственный интеллект, по мнению Канделаки, "может сломаться", а вот Захарову "сломать невозможно".

Ранее Главред писал, как Канделаки показалась в нелепых нарядах и попросила своих фолловеров оценить ее образы. На одном из фото путинистка позирует в коротком платье, демонстрируя одутловатые и бесформенные ноги. Пользователи стали комментировать странные наряды телеведущей, и некоторые из них даже вспомнили фразу Собчак о том, что вряд ли существуют наряды, которые идут Канделаки.

В то же время другая российская пропагандистка и журналистка Ксения Собчак снова высмеяла образ своей бывшей подруги Тины Канделаки.

А недавно Канделаки сделала заявление, которое подтвердила то, что она стала матерью в третий раз.

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