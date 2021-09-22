К чему снятся роды: толкование сна

Сон про роды может предвещать супружескую измену
Роды во сне большинство известных сонников трактует как благоприятный знак. Что же может означать такой сон, разбирался Главред.
О том, как недостаток сна может влиять на здоровье, читайте в нашем материале: Диетолог пояснил, как нехватка сна влияет на организм человека.
Родить девочку во сне
- Сон, в котором вы рожаете девочку – к благоприятным известиям.
- Рожали в роддоме – к признанию в любви.
- Роды дома – проведете время с любимым.
- Крупная девочка – к неожиданной встрече.
- Легкие роды – к развлечениям.
Сон рождение мальчика
- Если вы родили сына – к разногласиям с начальством. Если при этом ребенок кричал – получите выговор.
- Легкие роды – в данный момент вы наслаждаетесь жизнью. Трудные – к тому, что пришло время изменить свою жизнь. Возможен серьезный разговор в родственниками.
- Роды дома – к ссоре с мужем.
- Смотреть в глаза ребенку – к осуществлению желаний.
Что значит, если снятся роды – сонник Ванги
Видеть свои собственные роды, символизирует чистый лист, с которого можно начать заново. Это может стать сигналом к тому, что наступило время пересмотреть жизненные приоритеты и сосредоточиться на главном.
Если во сне вы наблюдаете или помогаете принимать роды, вскоре возникнут ситуации с неожиданными последствиями. Исход дела будет зависеть от родов. Легкие роды предвещают успешное окончание дел. Трудные роды с хорошим исходом – вам предстоит сложный путь, в конце которого будет ожидать успех.
Во время родов кто-то из близких людей умирает – возможно, вы испытываете трудности в семейной жизни. Вы готовы работать над отношениями, однако уберечь их получится далеко не всегда.
Роды во сне – сонник Миллера
- Рожаете вы – к позитивным изменениям в жизни.
- Вы в детородном возрасте – возможно, вскоре испытаете счастье материнства.
- Увидеть роды незамужним – повод обеспокоиться своей репутацией.
- Роды приснились мужчине – к исполнению задуманного.
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Сон про роды – сонник Фрейда
Фрейд считал, что принимать роды во сне может сулить встречу со своим избранником в реальной жизни. Рожает женщина – к скорой беременности. Однако если ребенок во сне мертвый – мужчине нужно опасаться супружеской неверности.
Если девушка видит на родах своего мужа или партнера, это может свидетельствовать о крепкой гармоничной связи пары.
Роды приснились мужчине? Это может говорить о том, что его любовная интрижка может иметь самые непредсказуемые результаты.
Рожать во сне – сонник Нострадамуса
- Увидеть роды во сне девственной женщине означает, что вскоре она познает плотские удовольствия.
- Если женщине снится, как она рожает – нужно приготовиться к пополнению в семействе, которое произойдет в скором времени.
- Увидеть такой сон мужчине – к хорошим переменам в жизни.
Роды во сне – сонник Цветкова
- Для женщины – радость.
- Девушке увидеть роды – к спорам и разногласиям.
- Мужчина увидев роды должен готовиться к хорошим известиям.