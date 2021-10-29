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Сон  с пятницы на субботу: сбывается ли он

29 октября 2021, 17:27

Такие сны могут предупреждать о неверности второй половинки и финансовых трудностях.

Утро
Что означает сон с пятницы на субботу / ua.depositphotos.com

Самыми вещими снами, по мнению многих, являются сны с четверга на пятницу. Однако сновидения в любой день недели могут нести важное послание и предупреждать о грядущих событиях. Главред разобрался, сбываются ли сны с пятницы на субботу.

О чем могут сигнализировать сны с четырехлапыми любимцами, читайте в нашем материале: К чему снится собака: толкование известных сонников.

Сон с пятницы на субботу: что значит

Суббота находится под покровительством самой далекой планета – Сатурна. Она считается планетой удачи и везения, а также испытаний судьбы. Сигналы сновидений в этот день можно воспринимать как перспективы и планы на будущее. Также сны могут свидетельствовать о недалеких событиях, к которым стоит подготовиться. Сатурн через сон может давать подсказки от чего можно отказаться, чтобы не принести вреда окружающим вас близким людям.

Субботние сны могут стать отражением ваших желаний и планов и дать информацию, как их можно воплотить в жизнь.

Красочный хороший сон, который запомнился, может предвещать, что вскоре вашим намеченным целям суждено сбыться. Если сновидение в мрачных тонах, наполнено неприятными событиями – в реальной жизни для того, чтобы достичь желаемого придется приложить немалые усилия. Если вы увидели кошмар в утро субботы – расскажите про него как можно большему количеству людей. Это поможет отогнать негативные события.

Читайте такжеК чему снятся духи: толкование известных сонников

Сон с пятницы на субботы: сбывается или нет

С большей вероятностью сновидение, которое приснилось на субботу, может сбываться если:

  • сон приснился с пятницы 13-е, Страстной пятницы или в день рождения спящего;
  • во сне были оплошности, промахи и досадные ошибки спящего;
  • кошмар приснился в рождественскую ночь;
  • атмосфера во сне была благоприятной и спокойной.

Сон с пятницы на субботу: толкование

  • Приснился женщине – предвещает радостные события.
  • Сон видит мужчина – к перемене места работы или деятельности.
  • В ночь с пятницы на субботу – предвещает счастливые перемены.
  • Под утро – к воплощению планов.
  • Днем – сбудется давняя мечта.
  • Увидеть плохой сон – к измене.
  • Кошмар – к финансовым затруднениям.
  • Приятный сон – к решению рабочих проблем.
  • Короткий сон – ваша доверчивость приведет к проблемам.
  • Длинный сон – придется тяжело поработать, чтобы достичь желаемого.
viber
Сонник
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