Сон  с пятницы на субботу: сбывается ли он

Такие сны могут предупреждать о неверности второй половинки и финансовых трудностях.
Самыми вещими снами, по мнению многих, являются сны с четверга на пятницу. Однако сновидения в любой день недели могут нести важное послание и предупреждать о грядущих событиях. Главред разобрался, сбываются ли сны с пятницы на субботу.
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Сон с пятницы на субботу: что значит
Суббота находится под покровительством самой далекой планета – Сатурна. Она считается планетой удачи и везения, а также испытаний судьбы. Сигналы сновидений в этот день можно воспринимать как перспективы и планы на будущее. Также сны могут свидетельствовать о недалеких событиях, к которым стоит подготовиться. Сатурн через сон может давать подсказки от чего можно отказаться, чтобы не принести вреда окружающим вас близким людям.
Субботние сны могут стать отражением ваших желаний и планов и дать информацию, как их можно воплотить в жизнь.
Красочный хороший сон, который запомнился, может предвещать, что вскоре вашим намеченным целям суждено сбыться. Если сновидение в мрачных тонах, наполнено неприятными событиями – в реальной жизни для того, чтобы достичь желаемого придется приложить немалые усилия. Если вы увидели кошмар в утро субботы – расскажите про него как можно большему количеству людей. Это поможет отогнать негативные события.
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Сон с пятницы на субботы: сбывается или нет
С большей вероятностью сновидение, которое приснилось на субботу, может сбываться если:
- сон приснился с пятницы 13-е, Страстной пятницы или в день рождения спящего;
- во сне были оплошности, промахи и досадные ошибки спящего;
- кошмар приснился в рождественскую ночь;
- атмосфера во сне была благоприятной и спокойной.
Сон с пятницы на субботу: толкование
- Приснился женщине – предвещает радостные события.
- Сон видит мужчина – к перемене места работы или деятельности.
- В ночь с пятницы на субботу – предвещает счастливые перемены.
- Под утро – к воплощению планов.
- Днем – сбудется давняя мечта.
- Увидеть плохой сон – к измене.
- Кошмар – к финансовым затруднениям.
- Приятный сон – к решению рабочих проблем.
- Короткий сон – ваша доверчивость приведет к проблемам.
- Длинный сон – придется тяжело поработать, чтобы достичь желаемого.