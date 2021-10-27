К чему снится собака: толкование известных сонников

Собака может свидетельстовать о кознях недоброжелателей или покровительстве ангела-хранителя.
Сны с собакой не только могут быть предвестником хороших событий, но и свидетельствовать о разочарованиях. Что могут означать сны с четырехлапыми любимцами, разбирался Главред.
О том, в какие из пятниц года можно увидеть вещий сон, читайте в нашем материале: Что значит сон с четверга на пятницу и сбывается ли он.
Приснилась собака по соннику Миллера
Миллер предполагал, что важное значение для трактовки сна имеет внешний вид животного и его поведение.
- Бешеная собака гоняется за вами – такой сон может предвещать, что успеха вы сможете добиться, приложив максимальные усилия.
- Худая и грязная собака – враги за вашей спиной плетут козни.
- Добрая собака – удача будет на вашей стороне, и ваши друзья помогут вам в достижении цели.
- Если собака прогнала змею или кошку – к решению давней проблемы. Однако если собака дерется с кошкой во сне, это предвещает расставание с возлюбленным.
- Породистая собака – к улучшению финансовой ситуации, денежному вознаграждению или премии.
- Охотничья собака – у удаче и везению.
- Слышать собачий лай – к неприятным новостям.
- Собака вас кусает – ссоры с родственниками.
Сон про собаку – сонник Цветкова
Собака снится к началу отношений. Увидев большую собаку, можно ожидать новых знакомств с людьми, которые станут вашими покровителями. Если собака нападает во сне, это может предвещать большую ссору с близкими людьми. Белое животное означает победу над недоброжелателями. Черное – к нехорошим новостям. Если собака во сне легла вам на ноги, ваша хорошая репутация в ближайшее время может оказаться в опасности.
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К чему снится собака по соннику Ванги
- Бездомная собака – у вашего близкого человека проблемы, которыми он не хочет вас обременять.
- Огромная собака – к знакомству, которое окончится крепкой дружбой.
- Во сне собака вас защищает – в реальной жизни вы находитесь под покровительством своего ангела-хранителя.
- Кормить собаку – к уважению и любви окружающих.
- Белая собака – к помощи близкого друга. Возможно, такой сон может означать скорую встречу с дорогим человеком, которого вы долго не видели.
- Черное животное – вам предстоит разочарование в человеке, которого вы считали другом.
- Собака нападает – к тому, что вам придется столкнуться с темными силами. Если атаку удастся отразить, то вам удастся им противостоять.
- Мертвая или раненая собака – к печальным известиям о болезни или смерти.
К чему снится собака по Фрейду
Основатель психоанализа считал, что собака во сне символизирует ребенка. Если во сне вы ласкали собаку, вам свойственно излишне опекать и баловать детей. Если вы били собаку, это может свидетельствовать о том, что вам не хватает любовной близости. Гулять с собакой – к тому, что в реальной жизни вы мечтаете познать радость материнства.