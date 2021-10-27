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К чему снится собака: толкование известных сонников

27 октября 2021, 18:21

Собака может свидетельстовать о кознях недоброжелателей или покровительстве ангела-хранителя.

К чему снится собака
К чему снится собака / ua.depositphotos.com/

Сны с собакой не только могут быть предвестником хороших событий, но и свидетельствовать о разочарованиях. Что могут означать сны с четырехлапыми любимцами, разбирался Главред.

О том, в какие из пятниц года можно увидеть вещий сон, читайте в нашем материале: Что значит сон с четверга на пятницу и сбывается ли он.

Приснилась собака по соннику Миллера

Миллер предполагал, что важное значение для трактовки сна имеет внешний вид животного и его поведение.

  • Бешеная собака гоняется за вами – такой сон может предвещать, что успеха вы сможете добиться, приложив максимальные усилия.
  • Худая и грязная собака – враги за вашей спиной плетут козни.
  • Добрая собака – удача будет на вашей стороне, и ваши друзья помогут вам в достижении цели.
  • Если собака прогнала змею или кошку – к решению давней проблемы. Однако если собака дерется с кошкой во сне, это предвещает расставание с возлюбленным.
  • Породистая собака – к улучшению финансовой ситуации, денежному вознаграждению или премии.
  • Охотничья собака – у удаче и везению.
  • Слышать собачий лай – к неприятным новостям.
  • Собака вас кусает – ссоры с родственниками.

Сон про собаку – сонник Цветкова

Собака снится к началу отношений. Увидев большую собаку, можно ожидать новых знакомств с людьми, которые станут вашими покровителями. Если собака нападает во сне, это может предвещать большую ссору с близкими людьми. Белое животное означает победу над недоброжелателями. Черное – к нехорошим новостям. Если собака во сне легла вам на ноги, ваша хорошая репутация в ближайшее время может оказаться в опасности.

Читайте такжеК чему снится кошка: толкование известных сонников

К чему снится собака по соннику Ванги

  • Бездомная собака – у вашего близкого человека проблемы, которыми он не хочет вас обременять.
  • Огромная собака – к знакомству, которое окончится крепкой дружбой.
  • Во сне собака вас защищает – в реальной жизни вы находитесь под покровительством своего ангела-хранителя.
  • Кормить собаку – к уважению и любви окружающих.
  • Белая собака – к помощи близкого друга. Возможно, такой сон может означать скорую встречу с дорогим человеком, которого вы долго не видели.
  • Черное животное – вам предстоит разочарование в человеке, которого вы считали другом.
  • Собака нападает – к тому, что вам придется столкнуться с темными силами. Если атаку удастся отразить, то вам удастся им противостоять.
  • Мертвая или раненая собака – к печальным известиям о болезни или смерти.

К чему снится собака по Фрейду

Основатель психоанализа считал, что собака во сне символизирует ребенка. Если во сне вы ласкали собаку, вам свойственно излишне опекать и баловать детей. Если вы били собаку, это может свидетельствовать о том, что вам не хватает любовной близости. Гулять с собакой – к тому, что в реальной жизни вы мечтаете познать радость материнства.

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Сонник сонник Миллера
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