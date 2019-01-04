"Буду с духовными наставниками": Усик ответил на вопрос о поддержке РПЦ

4 января 2019, 14:19

Александр Усик рассказал об отношении к созданной Православной церкви Украины.

Александр Усик вернулся в Украину и дал пресс-конференцию
Александр Усик / УНИАН

Украинский чемпион Александр Усик заявил о том, что останется с монахами из Киево-Печерской лавры даже если они перейдут в РПЦ.

Таким образом он ответил на вопрос об отношении к созданной Православной церкви Украины.

"Если монахи Киево-Печерской лавры перейдут к единой УПЦ, то я так же сделаю. Если они решат быть с РПЦ? Буду там, где будут мои духовные наставники. Переживаю за монахов, тех людей, которые посвятили свою жизнь служению Богу. Нельзя запрещать этим людям молиться, потому что это их миссия на Земле", – подчеркнул боксер в интервью expres.online.

Напомним, ранее волонтер Мирослав Гай предупредил Усика о наказании за поддержку "русского мира".

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Александр Усик Лавра РПЦ автокефалия Томос ПЦУ
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