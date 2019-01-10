Скандал в Полтаве: тренер по гимнастике избивала учениц палкой

В Полтаве тренер избивала учениц / fakty.ua

В Полтаве бывшему тренеру городской детско-юношеской спортивной школы № 4, мастеру спорта по художественной гимнастике 37-летней Янине Беженовой областной прокуратурой предъявлено подозрении в избиении учениц.

Как говорится в материалах дела, избиение произошло еще в октябре 2018 года. Тогда обвиняемая решила, что восьмилетняя Настя Неделько имела ненадлежащую растяжку.

Как пишут Факты, тренер решила "подправить" ее с помощью палки для гимнастической ленты. И несколько раз с силой ударила ребенка по ноге. Синяки на теле девочки ее мама спустя час после инцидента зафиксировала у врача и в полиции. Эти доказательства легли в основу открытого уголовного производства.

/ fakty.ua

Беженова является переселенкой с Донбасса, она уже уволилась из ДЮСШ. При этом отмечается, что агрессию по отношению к детям Беженова проявляла и раньше.

Теперь бывшему тренеру грозит арест на срок до шести месяцев либо ограничение свободы до двух лет, пишут fakty.ua.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бразилии девушка-боец UFC до полусмерти избила грабителя.