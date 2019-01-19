"Снег, босые ноги и крестик": Ломаченко в одежде не по сезону поздравил с Крещением

Василий Ломаченко поздравил фанатов с Крещением / instagram.com/lomus_17

Боксер, чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко поздравил поклонников с праздником Крещение Господне (отмечается 19 января), разместив фотографию, на которой запечатлен на фоне снега в пляжных шортах и в нательном крестике.

Спортсмен позировал зимой в летней одежде на горнолыжном курорте Буковель и опубликовал снимок на своей странице в Facebook.

Чемпион позировал, сидя на улице на стуле с чашкой и тарелкой в руках, его босые ноги были в снегу.

"Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше… Всех с праздником Крещения Господня", — написал Ломаченко.

Фото боксера прокомментировали ряд интернет-пользователей. "На улице мороз, а он без шапки...", — отметил robert.pascar. "Босс", — написал rovnorovenski. "Красава", — считает salkaev.ri.

Ранее сообщалось, что в американском Нью-Йорке в знаменитом спортивном комплексе Madison Square Garden Василий Ломаченко по очкам победил пуэрториканца Хосе Педрасу и завоевал его титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO. Позже появилось видео, на котором запечатлено, как украинец отправлял соперника в нокдауны.