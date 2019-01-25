Жена украинского вратаря оскандалилась из-за фото с российскими артистами, поддерживающими оккупацию Крыма

Валерия и Иосиф Пригожин / UA-Football

Голкипер киевского Динамо, арендованный Аль-Фатехом из Саудовской Аравии, Максим Коваль сейчас с семьей проводит отпуск в Дубае.

Как сообщает UA-Football, Максим со своей женой Кариной и дочкой Мией встретил на популярном курорте российских артистов Валерию с мужем Иосифом Пригожиным.

Как известно, фамилия Пригожина стоит под письмом "Деятели культуры России - в поддержку позиции Президента Путина по Украине и Крыму". Звездная пара активно поддерживала аннексию полуострова.

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Напомним, защитник Динамо Иосиф Пиварич может перейти в Бетис. Испанский клуб снова проявляет интерес к хорватскому футболисту, а киевский клуб готов его продать из-за высокой зарплаты. Контракт Пиварича с Динамо" завершается только в июне 2020 года.