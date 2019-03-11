Гонки для взрослых: в Британии велоклуб с порномоделями выгнали из союза велосипедистов

Одна из участниц Porn Pedallers / @pornpedallers

Международный союз велосипедистов (UCI) лишил членства британский велоклуб Porn Pedallers из-за названия, указывающего на его связь с порноиндустрией.

При этом в состав Porn Pedallers входят люди, которые занимаются производством фильмов для взрослых: актрисы, актеры, режиссеры и многие другие, сообщает Bicycling.com.

Porn Pedallers входил в состав Британской федерации велоспорта на протяжении трех лет, однако теперь все изменилось: в организации посчитали, что название клуба вредит имиджу UCI.

"Велоспорт существует для всех, но только не для нас. Мы – это всего лишь велоклуб, наши люди катаются для удовольствия и собирают деньги на благотворительность. Оправдано ли такое решение по отношению к нам?" – сказано в Twitter Porn Pedallers.

Напомним, ранее сообщалось о том, что послушница после 8 лет в монастыре ушла сниматься в порно.