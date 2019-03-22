Португалия - Украина: где смотреть стартовый матч отбора на Евро-2020

Сборная Украины стартует в отборе на Евро-2020 / @UaNationalFootball

В пятницу, 22 марта, в Португалии состоится матч 1-го тура отборочного турнира на Евро-2020, в котором хозяева будут принимать сборную Украины.

Стали известны составы команд:

Португалия: Патрисиу — Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру — Карвальо, Невеш, Моутиньо — Б. Силва, А. Силва, Роналду.

Запасные: Са, Бету, Фонте, Мариу, Данилу, Р. Силва, Фелиш, Жота, Руй, Пицци, Семеду, Соуза.

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко — Марлос, Малиновский, Зинченко, Коноплянка — Яремчук.

Запасные: Бойко, Лунин, Бутко, Соболь, Бурда, Шапаренко, Кравец, Буяльский, Цыганков, Сидорчук, Мораес, Безус.

Отметим, что Украина в группе B сыграет 2-круговой турнир из 8 матчей. Лучшие две команды из каждой группы попадут в число участников Евро-2020.

Соперниками подопечных Андрея Шевченко помимо Португалии являются команды Люксембурга, Сербии и Литвы.

В марте украинская дружина проведет еще один матч: 25 марта украинцы на выезде сыграют с командой Люксембурга.

Матч Португалия - Украина на ТВ покажут общенациональный телеканал Украина и специализированный кабельный ФУтбол-1.

Начало матча в 21.45 по киевскому времени.

Напомним, ранее стало известно, что футболист Шахтера Мораес официально получил украинское гражданство.