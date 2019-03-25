Люксембург-Украина: анонс и прогноз матча отбора на Евро-2020

Люксембург - Украина / Footboom

Прогноз на матч Люксембург - Украина

Сборной Украины, едва отбившейся от чемпионов Европы, сборной Португалии, и добившейся нулевой ничьей, практически без перерыва предстоит сразиться в отборе на Евро-2020 со сборной Люксембурга.

Несмотря на стойкую репутацию футбольного карлика и мальчиков для битья, сборная герцогства Люксембург в последнее время сильно прибавила в организации игры. В 2017-го сборная герцогства отбирала очки у сборных Франции (причем в гостях) и Болгарии, громила Молдову, побеждала Венгрию, Албанию и Беларусь. В Лиге наций Люксембург занял второе место в своей группе (в самом низком дивизионе, но все-таки).

Яркий пример игрового тонуса этой сборной – в первом туре группы В отбора люксембуржцам удалось обыграть со счетом 2:1 крепкую сборную Литвы. Однако от главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко и его подопечных все равно ждут победы над Люксембургом – иного результата болельщики точно не смогут принять.

Эту игру, однако, пропустит один из лидеров полузащиты украинской сборной – Марлос, который в матче с Португалией получил рецидив повреждения приводящей мышцы бедра. Скорее всего, его по позиции заменит Цыганков. Также травмирован и Кравец. По мнению экспертов, Шевченко может прибегнет и к ротации, чтобы дать отдохнуть нескольким футболистам, которые полностью выложились в матче с Португалией.

Ориентировочные составы

Люксембург: Морис — Шано, Жерсон, Карлсон — Янс, Баррейру, Перейра, Да Мота — Оливье Тилль, Венсан Тилль, Родригес.

Украина:Пятов — Караваев, Бурда, Кривцов, Миколенко — Степаненко, Зинченко,Малиновский, Цыганков, Коноплянка — Мораес.

Отбор на Евро-2020: Календарь сборной Украины

Украина в группе B сыграет турнир в два круга из восьми матчей. Лучшие две команды из каждой группы попадут в число участников Евро-2020. Еще четыре сборной смогут пробиться на европейское футбольное первенство через плей-офф Лиги наций.

2 тур : Люксембург - Украина, 25 марта 2019

3 тур . Украина - Сербия, 7 июня 2019

4 тур . Украина - Люксембург, 10 июня 2019

5 тур . Литва - Украина, 7 сентября 2019

6 тур . Украина - Литва, 11 октября 2019

7 тур . Украина - Португалия, 14 октября 2019

8 тур . Сербия - Украина, 17 ноября 2019

Оценки букмекеров

Букмекеры считают явным фаворитом матча сборную Украины. В конторе 1ХВЕТ на победу украинцев дают коэффициент 1.42. На ничью 4.60, а на выигрыш люксембуржцев 9.80. В конторе Фан-Спорт на победу гостей дают 1.36, на ничью - 4.60, на победу хозяев - 10.00. В конторе WilliamHill на победу Украины дают 1.35, на ничью - 4.60, а на победу Люксембурга - 9.50.

Трансляция матча Люксембург - Украина

Сражение украинцев и люксембуржцев покажут в прямом эфире на телеканалах Футбол 1 и Украина.