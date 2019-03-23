Португалия — Украина: Шевченко назвал "промахи" украинской команды

Сборной Украины в матче с Португалией не удалось довести до конца несколько контратак, сказал Андрей Шевченко / Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что команде удалось выполнить план на игру с чемпионом Европы — сборной Португалии — где-то на 80%.

Единственное, что не удалось украинской команде, — довести до конца несколько контратак, рассказал наставник после матча, говорится на сайте Федерации футбола Украины.

По словам Шевченко, в целом он доволен игрой сборной Украины и результатом, команда выполнила главную задачу — не дала сопернику забить.

"…Ожидали, что у нас будет лучше выходить переход из обороны в атаку. Но надо отдать должное сборной Португалии, которая грамотно располагалась и прессинговала, поэтому у нас это не всегда получалось. Очень важно выполнить установку до конца, с чем игроки справились…", — отметил тренер.

Напомним, поздно вечером 22 марта сборная Украины и сборная Португалии сыграли в португальской столице Лиссабоне в рамках 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу (Евро-2020), матч закончился со счетом 0:0.