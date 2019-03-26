Скандал с натурализацией Мораеса: Люксембург опротестует итог матча с Украиной

Жуниор Мораес / ffu.ua

В связи с подозрениями о нарушении правил натурализации нападающего сборной Украины Жуниора Мораеса, футбольная федерация Люксембурга направит протест в УЕФА.

Как подчеркнул глава федерации футбола Люксембурга Жоэлб Вольф, у них есть 24 часа на опротестование итогов матча, пишет португальское издание Maisfutebol.

Напомним, в понедельник, 25 марта, в отборе на Евро-2020 Украина обыграла Люксембург со счетом 2:1.

В то же время, по данным португальской прессы, сборная Украины нарушила правила натурализации Мораеса.

Издание Maisfutebol пишет, что команде Андрея Шевченко могут засчитать технические поражения в матчах против Португалии и Люксембурга.