"Зинченко сейчас - лучший защитник в МанСити": британский эксперт оценил игру украинца

Александр Зинченко / @ManCity

Накануне сегодняшнего поединка английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" - "Кардифф", журналисты популярной Manchester Evening News традиционно называли и комментировали свои варианты стартового состава команды Хосепа Гвардиолы.

Высказывая мнение о необходимости нахождения в стартовом составе украинского футболиста Александра Зинченко, журналист Дан О'Тул отметил хорошую форму, которую набрал игрок сборной Украины, передает Команда 1.

"На левом фланге обороны должен сыграть Зинченко. В своей нынешней форме он - лучший защитник в Манчестер Сити", - сказал эксперт, отмечая высокий потенциал игрока.

Напомним, в феррале Зинченко был назван лучшим игроком "Ман Сити" по версии болельщиков команды.

Ранее Александр Зинченко объяснил, почему отказал российскому суперклубу