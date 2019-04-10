Лига чемпионов: Барселона в 1/4 в гостях разобралась с МанЮнайдет, Ювентус не смог обыграть Аякс

Барселона победила на выезде после шестиматчевой безвыигрышной серии / Reuters

Три последние сезона ЛЧ Барса добиралась до 1/4 и каждый раз спотыкалась именно на этой стадии, но, судя по первому, очень скучному и незрелищному матчу с "дьяволами", неудачная серия, вероятно, прервется уже после ответной встречи.

Магия Месси команде Вальверде на этот раз не понадобилась – гости очень рано и очень легко забили гол, после чего включили режим максимального прагматизма и играли в нем оставшиеся 80 минут.

На 12-й минуте Месси принял мяч в штрафной, навесил на Суареса, после удара которого мяч задел Шоу и отскочил в ворота де Хеа в ворота. Линейный арбитр совершенно очевидный гол отменил, но, слава VAR, повтор показал, что никакого офсайда не было. Гол не вытекал из логики игры, Барса играла неторопливо и академично, но было видно, что в любой момент команда может прибавить.

Выполнив задачу-минимум, Барса принялась терпеливо ждать конца матча. В середине первого тайма и в начале второго Юнайтед попробовал изобразить прессинг, но каких-то дивидендов это не принесло. Драйв, на какое-то время появившийся после смены тренера, кажется, пропал, последние результаты при Сульшере довольно скромны – в этот раз Манчестер не нанес ни одного удара в створ ворот. Барса же, шесть матчей подряд не выигрывавшая в ЛЧ на выезде, увезла хорошее преимущество – и сложно представить, что на Камп Ноу у каталонцев могут возникнуть какие-либо проблемы. Как бы странно это не звучало, по сравнению с Юнайтед Барселона сегодня команда совсем из другой весовой категории.

Манчестер Юнайтед – Барселона 0:1

10 апреля, Олд Траффорд

Гол : 0:1 – 12, автогол Шоу.

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Янг, Погба, Фред, Мактомини, Диогу Далот (Лингард, 74), Рэшфорд (Перейра, 85), Лукаку (Марсьяль, 68).

Барселона – тер Стеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Лангле, Артур (Серджи Роберто, 66), Бускетс (Аленья, 90), Ракитич, Коутиньо (Видаль, 65), Месси, Суарес.

Предупреждения: Бускетс (17), Шоу (19), Видаль (71), Лингард (76), Смоллинг (85).

Во второй игре Юве не смог одолеть в гостях Аякс. Криштиану Роналду открыл счет и этот гол стал 125-м для Роналду в 161-й игре в турнире. Это рекорд Лиги чемпионов.

Кроме того, португалец забил свой 24-й гол в четвертьфиналах главного еврокубка и лидирует и по этому показателю. У него 16 голов в 12 последних матчах в четвертьфиналах.

Ближайшие преследователи Роналду – Лионель Месси (Барселона) и Рауль (Реал), которые забили по 10 голов в четвертьфиналах Лиги чемпионов. При этом Месси уже шесть лет не забивал на этой стадии.

Аякс – Ювентус 1:1 (0:1, 1:0)

10 апреля, Амстердам Арена

Голы : 0:1 – 45 Роналду, 1:1 – 46 Нерес.

Аякс – Онана, де Лигт, Тальяфико, Велтман, Блинд, ван де Бек, Зиеш, Тадич, Шене (Эккеленкамп, 75), Нерес, де Йонг.

Ювентус – Шченсны, Ругани, Алекс Сандро, Жоау Канселу, Бонуччи, Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Дибала, 75), Бернардески (Хедира, 90), Роналду, Манджукич (Дуглас Коста, 60).

Предупреждения: Тальяфико (41), де Йонг (55), Шене (71), Пьянич (83), Эккеленкамп (90).