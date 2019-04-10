Лига чемпионов: Барселона в 1/4 в гостях разобралась с МанЮнайдет, Ювентус не смог обыграть Аякс

10 апреля 2019, 23:57

Команда Вальверде имеет хорошие шансы выйти в полуфинал после долгого перерыва.

Лионель Месси и Луис Суарес
Барселона победила на выезде после шестиматчевой безвыигрышной серии / Reuters

Три последние сезона ЛЧ Барса добиралась до 1/4 и каждый раз спотыкалась именно на этой стадии, но, судя по первому, очень скучному и незрелищному матчу с "дьяволами", неудачная серия, вероятно, прервется уже после ответной встречи.

Магия Месси команде Вальверде на этот раз не понадобилась – гости очень рано и очень легко забили гол, после чего включили режим максимального прагматизма и играли в нем оставшиеся 80 минут.

На 12-й минуте Месси принял мяч в штрафной, навесил на Суареса, после удара которого мяч задел Шоу и отскочил в ворота де Хеа в ворота. Линейный арбитр совершенно очевидный гол отменил, но, слава VAR, повтор показал, что никакого офсайда не было. Гол не вытекал из логики игры, Барса играла неторопливо и академично, но было видно, что в любой момент команда может прибавить.

Выполнив задачу-минимум, Барса принялась терпеливо ждать конца матча. В середине первого тайма и в начале второго Юнайтед попробовал изобразить прессинг, но каких-то дивидендов это не принесло. Драйв, на какое-то время появившийся после смены тренера, кажется, пропал, последние результаты при Сульшере довольно скромны – в этот раз Манчестер не нанес ни одного удара в створ ворот. Барса же, шесть матчей подряд не выигрывавшая в ЛЧ на выезде, увезла хорошее преимущество – и сложно представить, что на Камп Ноу у каталонцев могут возникнуть какие-либо проблемы. Как бы странно это не звучало, по сравнению с Юнайтед Барселона сегодня команда совсем из другой весовой категории.

Манчестер Юнайтед – Барселона 0:1 

10 апреля, Олд Траффорд

Гол: 0:1 – 12, автогол Шоу.

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Янг, Погба, Фред, Мактомини, Диогу Далот (Лингард, 74), Рэшфорд (Перейра, 85), Лукаку (Марсьяль, 68).

Барселона –  тер Стеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Лангле, Артур (Серджи Роберто, 66), Бускетс (Аленья, 90), Ракитич, Коутиньо (Видаль, 65), Месси, Суарес.

Предупреждения: Бускетс (17), Шоу (19), Видаль (71), Лингард (76), Смоллинг (85).

Во второй игре Юве не смог одолеть в гостях Аякс. Криштиану Роналду открыл счет и этот гол стал 125-м для Роналду в 161-й игре в турнире. Это рекорд Лиги чемпионов.

Кроме того, португалец забил свой 24-й гол в четвертьфиналах главного еврокубка и лидирует и по этому показателю. У него 16 голов в 12 последних матчах в четвертьфиналах.

Ближайшие преследователи Роналду – Лионель Месси (Барселона) и Рауль (Реал), которые забили по 10 голов в четвертьфиналах Лиги чемпионов. При этом Месси уже шесть лет не забивал на этой стадии.

Аякс – Ювентус 1:1 (0:1, 1:0)

10 апреля, Амстердам Арена

Голы: 0:1 – 45 Роналду, 1:1 – 46 Нерес.

Аякс – Онана, де Лигт, Тальяфико, Велтман, Блинд, ван де Бек, Зиеш, Тадич, Шене (Эккеленкамп, 75), Нерес, де Йонг.

Ювентус –    Шченсны, Ругани, Алекс Сандро, Жоау Канселу, Бонуччи, Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Дибала, 75), Бернардески (Хедира, 90), Роналду, Манджукич (Дуглас Коста, 60).

Предупреждения: Тальяфико (41), де Йонг (55), Шене (71), Пьянич (83), Эккеленкамп (90).

  • Ювентус перед матчем Reuters
  • Федерико Бернардески и Матийс де Лигт Reuters
  • Лионель Месси и Луис Суарес Reuters
  • Луис Суарес Reuters
  • Аякс перед матчем Reuters
  • Барселона - МЮ, Аякс - Ювентус Reuters
  • Давид Де Хеа и Луис Суарес Reuters
  • Луис Суарес и судья Reuters

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Аякс Лига чемпионов Барселона Ювентус Манчестер Юнайтед
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

00:27
Скандальная отставка Степанова: Порошенко окончательно уволил главу Одесской ОГА
00:18
Астрофизики показали первое в истории фото черной дыры
10 апреля, среда
23:57
Лига чемпионов: Барселона в 1/4 в гостях разобралась с МанЮнайдет, Ювентус не смог обыграть Аякс Фото Видео
23:32
Мадонна выступит на Евровидении в Израиле за 1 млн долларов
23:09
Новый хит Джамалы Solo попал в топы британских чартов Видео
22:43
Поправки Украины отклонили: в ПАСЕ предложили России заплатить и вернуться
22:15
"Увидимся, малец": в Сеть "залили" ролик с Зеленским и Порошенко в виде героев Звездных войн Видео
22:00
Во Франции арестован представитель "ДНР" Юбер Файяр
21:59
Немецкие СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель
21:24
В Кабмине рассказали, получат ли украинцы в 2019-м "тринадцатую пенсию"
20:56
"Доложить мне завтра": Порошенко поручил СБУ разобраться с Медведчуком
20:29
"Надеюсь, ты не ссыкуха": Янина Соколова вызвала на дебаты пропагандистку Скабееву Видео
20:06
Мэр Черкасс запретил вешать в городе билборды Порошенко с Путиным
19:41
Украинские пограничники массово покидают службу – ВВС
19:38
"Надо просто прийти и пописать": У Порошенко предложили полностью решить "вопрос" с анализами
19:00
В Минкульте Репина и Чайковского назвали украинцами
18:58
Под офис Зеленского заявились активисты и потребовали сдачи анализов: опубликовано видео Видео
18:53
США не смогли убедить Европу отказаться от постройки Северного потока-2 - Помпео
18:17
"Может быть вовлечена НАТО": в России грозят войной из-за Украины в Керченском проливе
17:45
Песков рассказал о встрече Путина и Медведчука
17:21
Аваков обвинил Порошенко из-за отставки губернатора Степанова
17:19
Как улучшить качество воды из-под крана новости компании
17:15
"Не наш Пирожок": Правый сектор "открестился" от задержанного в Москве украинца
16:34
Неожиданная замена Путину: у Порошенко заказали новые борды – с Галкиным Фото Видео
16:26
В сети появился новый трейлер фильма Король Лев Видео
16:02
В полупрозрачной майке на голое тело: 52-летняя Холли Берри покорила сеть откровенным фото
15:44
"Ходячий секс": Настя Каменских взволновала фанатов пикантным фото
15:36
Продюсер рассказал о состоянии Софии Ротару Видео
15:35
У Порошенко назначили дебаты с Зеленским на Олимпийском 14 апреля вплоть до минуты Видео
15:09
"Страна ублюдков и неграмотных упырей!": Панин жестко прошелся по россиянам Видео
15:00
Ученый спрогнозировал снесение Крымского моста Видео
14:55
Аякс - Ювентус, Манчестер Юнайтед - Барселона: анонс матчей Лиги Чемпионов, где смотреть, оценки букмекеров
14:23
В Украине Порошенко разыгрывает путинскую партию — журналист
14:21
Российский режиссер написал письмо "президенту Украины" Зеленскому во сне
14:08
Спортсмены, рестораны и места на "7-ом километре" - на чем "зарабатывают" в министерствах
13:56
Стали известны хорошие новости о Далай-ламе
13:31
Синоптик предупредила, когда Украине грозят заморозки Видео
13:30
"На дебатах будет третий кандидат!": Дядя Жора взорвал сеть предвыборным видео Видео
13:29
Чат с генерал-лейтенантом запаса Игорем Романенко
13:06
Смоленская катастрофа: в Польше назвали причину уничтожения президентского самолета Видео
13:05
Похудеть без контроля калорий: диетолог на пальцах объяснила самый клевый метод похудения Фото Видео
12:47
Звезде сериала Кухня – 40: самые пикантные фото актрисы Фото
12:37
Украина обложила Россию новыми санкциями Видео
12:30
Яценюк рассказал, чего ожидать от нынешнего Киевского форума безопасности
12:15
В Кремле отреагировали на билборды с Порошенко и Путиным Видео
12:03
Самопомощь потеряла двух "бойцов"
11:31
НСК Олимпийский получил запрос по дебатам от Зеленского и Порошенко: о каких датах речь Видео
11:24
"Все идеально!": Регина Тодоренко показала фигуру после родов в мини-бикини
11:06
Порошенко порадовался прибытию экспертов VADA: в чем подвох Видео
10:55
Названы первые решения Зеленского после победы на выборах
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться