Лучшие фигуристы России сбежали из страны

Евгения Тарасова и Владимир Морозов покидают РФ / Спорт-Экспресс

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов переезжают в США.

Пара будет тренироваться у Марины Зуевой в городе Истеро во Флориде, пишет РИА Новости. Именно там и будут теперь базироваться спортсмены.

Вторым тренером пары остается Нина Мозер. Она будет периодически приезжать в Истеро, так как находиться там постоянно не может.

Тарасова и Морозов — серебряные призеры Олимпийских игр 2018. В 2017 и 2018 годах они становились чемпионами Европы.

Напомним, на зимних Олимпийских играх 2018 в южнокорейском Пхенчхане для сборной Израиля второе место в короткой программе в командных соревнованиях завоевал украинский фигурист Алексей Быченко, который выступал за команду этой страны.

А золотую медаль и новый рекорд принесла сборной Германии украинская фигуристка Алена Савченко, которая выступала в паре французом Бруно Массо в программе произвольного катания.