Виллаш-Боаш возглавит Марсель

Андре Виллаш-Боаш/ФК Челси

Португальский тренер Андре Виллаш-Боаш подпишет контракт с французским Марселем. Срок соглашения рассчитан на два года с заработной платой 600 тысяч евро в месяц.

Отметим, что это меньше, чем он получал в российском Зените (8,5 миллионов евро в год) или в китайском Шанхай СИПГ(12 миллионов евро в год).

Последним его клубом был китайский Шанхай СИПГ, который он покинул в 2017 году.

Ранее Виллаш-Боаш возглавлял Порту, Челси и Тоттенхэм. В "Зените" португалец работал с 2014 по 2016 год.

Отметим, что Марсель завершил чемпионат Франции на пятом месте, набрав 61 очко. В следующем сезоне Марсель выступит в Лиге Европы.