Украинского тренера Олега Луткова могут пожизненно отстранить от футбола

ФК Сумы / sumy.ua

Под подозрение Комитета по этике и честной игры попали ряд матчей второго круга с участием ФК Сумы.

Напомним, что перед началом второго круга Федерация футбола Украины отстранила клуб от участия в турнире, но поданная руководством апелляция "продлила" Сумам жизнь в Первой лиге.

Скандал разгорелся вокруг матча последнего тура в котором Рух из Винников разгромил с хоккейным счетом Сумы (10:1). После этого матча наставник Руха Леонид Кучук высказал свое недовольство странной игрой соперника.

"Звонки были перед матчем с Федерации, играть. Честно, я бы его не играл. Нечего обсуждать. Хочется отряхнуться. Этот матч я вынес за рамки своей карьеры. У нас на тренировках более интересные моменты, чем в этом матче. Я не знаю, как это назвать. Нельзя допускать до того, чтобы игрались такие матчи", - сказал после матча на пресс-конференции Леонид Кучук.

Отметим, что за последние два матча сумчане пропустили 18 голов, что является антирекордом Первой лиги.

Источник в Федерации футбола рассказал Главреду, что с весны, когда Сумы после апелляции были допущены к турниру, то были замечены в четырех странных матчах.

Олега Луткова могут пожизненно отстранить от футбола / Оболонь-Бровар

"Трудно сказать какие цели ставило перед тренером, когда приглашали на этот пост. Олег Лутков – авторитетный наставник, который добился значительных успехов в тренерской карьере. А что сейчас? Он участвует в странных матчах команды. Извините, но крайне странно, когда клуб под его руководством сыграл 11 матчей в которых набрал только одно очко. Кроме того, в них пропустил 52 гола, а забил три. Под наше подозрение попало четыре матча с участием клуба весной. Если вина футболистов и тренера Олега Луткова будет доказана, то их ждет пожизненное отстранение от футбола", - сказал Главреду источник в Федерации.