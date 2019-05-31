УЕФА определил лучших игроков Лиги Европы 2018/19 года

Лига Европы / Sky Sports

УЕФА составил сборную сезона Лиги Европы 2018/19. В нее вошли 18 человек, включая сразу восемь представителей лондонского Челси.

Вратари: Кевин Трапп (Айнтрахт, Германия); Кепа Аррисабалага (Челси, Англия)

Защитники: Алекс Гримальдо (Бенфика, Португалия); Сеад Колашинац (Арсенал, Англия); Лоран Косельни (Арсенал, Англия); Давид Луис (Челси, Англия); Сесар Аспиликуэта (Челси, Англия); Данни да Коста (Айнтрахт, Германия)

Полузащитники: Макото Хасебе (Айнтрахт, Германия); Филип Костич (Айнтрахт, Германия); Жоржиньо (Челси, Германия); Н'Голо Канте (Челси, Англия)

Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал, Англия); Оливье Жиру (Челси, Англия); Лука Йович (Айнтрахт, Германия); Жоау Фелиш (Бенфика, Португалия); Педро Родригес (Челси, Англия); Эден Азар (Челси, Англия)

Напомним, в финале Лиги Европы Челси разгромил лондонский Арсенал со счетом 4:1. Лучшим игроком решающего поединка ЛЕ был признан полузащитник "синих" Эден Азар.