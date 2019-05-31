Норвежский футболист забил девять голов в одном матче на ЧМ

Эрлинг Холанд установил рекорд ЧМ / УЕФА

На молодежном Чемпионате мира по футболу установлено уникальное достижение. В последнем матче группы С играли Норвегия и Гондурас. Обе команды не набрали очков в первых турах, но математически одна из них имела шанс попасть в число лучших третьих команд. Норвегия победила с уникальным для ЧМ счетом 12:0. Самое примечательное, что 9 голов в этом матче забил молодой нападающий Эрлинг Холанд.

Первый гол Холанд забил на 7-й минуте. К перерыву на его счету было уже 4 гола. После перерыва нападающий отгрузил еще 4 гола.

Наверняка, Холанд станет лучшим бомбардиром турнира. примечательно, что в других матчах он не забивал. У ближайших преследователей – Амаду Санья из Сенегала и Хуана Эрнандеса из Эквадора - всего по 3 гола.

Этой зимой Холанд перешел в австрийский Зальцбург за 5 миллионов евро. Правда, в новом клубе у него дела не ахти - 2 матча и 1 гол.