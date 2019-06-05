ПСЖ отказалось продлевать контракт с Буффоном

Джанлуиджи Буффон раздумывает над будущим / Reuters

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон покидает французский ПСЖ. В контракте ветерана, который истекал 30 июня действовала опция продления на год, но руководство клуба решило отказаться от услуг вратаря.

"Хочу поблагодарить всех за все, что испытал за год в Париже. Спасибо за эмоции, которые мы разделили вместе. Я ухожу счастливым, наслаждаясь этим опытом, который, несомненно, помог мне стать лучше. Хотел бы поблагодарить президента Насера ​​Аль-Хелаифи, весь клуб и моих товарищей по команде. Я желаю вам всего наилучшего.

Эрнест Хемингуэй писал, что в мире есть только два места, где люди могут жить счастливо: дома и в Париже. Сегодня это будет относиться и ко мне: Париж навсегда останется моим домом", - цитирует 41-летнего вратаря сайт ПСЖ.

Напомним, что в состав ПСЖ итальянец перебрался на правах свободного агента год назад.

Буффон сыграл за парижский клуб 25 матчей и стал чемпионом Франции. В его пассиве 25 пропущенных мячей.