Стало известно, в какой клуб перешел легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон, прославившийся выступлениями за клуб "Ювентус" (Турин) и сборную Италии, недолго находился в статусе свободного агента и подписал трудовое соглашение с французским клубом "Пари Сен-Жермен".

Соответствующее сообщение в пятницу, 6 июля, было опубликовано на интернет-портале клуба. Как говорится в тексте, трудовое соглашение Буффон подписал на один сезон. В документе также сразу предусмотрен вариант продления на аналогичный срок. Финансовые условия сделки держатся в секрете обеими сторонами.

К слову, вместе с "Ювентусом" Буффон одиннадцать раз выигрывал Серию А – чемпионат Италии, а со сборной Апеннинского полуострова в Германии в 2006-м добился победы в чемпионате мира.

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