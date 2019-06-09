Мексиканский боксер чуть не умер на ринге

Фелипе Орукута / vringe.com

В мексиканском штате Герреро состоялся вечер профессионального бокса, в ходе которого прошел поединок экс-претендента на титул чемпиона мира во втором наилегчайшем весе Фелипе Орукуты (36-6, 30 КО) и Джонатана Хавьера Родригеса (21-1,15 КО).

Встреча завершилась досрочной победой Родригеса в десятом раунде. Практически сразу после завершения боя Орукута потерял сознание и едва не скончался. Врачи вынуждены были проводить реанимационные мероприятия на ринге. Фелипе был не в состоянии дышать самостоятельно. Впоследствии Орукута был госпитализирован. На данный момент его состоянии остается стабильно тяжелым.

Напомним, что скоро в Нью-Йорке пройдет боксерский поединок между казахом Геннадием Головкиным и канадцем Стивом Роллсом.