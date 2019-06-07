Геннадий Головкин vs Стив Роллс: когда бой, где смотреть, прогнозы букмекеров

7 июня 2019, 10:18

8 июня состоится боксерский поединок между казахом Геннадием Головкиным и канадцем Стивом Роллсом.

Головкин и Роллс
Головкин и Роллс / ringside24

Воскресным утром, 8 июня, в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин вернется на ринг. Противостоять казаху будет канадец Стив Роллс. Бой пройдет в договорном весе до 74,4 кг, что всего лишь на 1,8 кг больше лимита среднего дивизиона.

Для Головкина (38-1-1, 34 КО) этот поединок станет первым в контракте со стриминговым сервисом DAZN. Согласно сделке в течение трех лет он будет проводить по 2 поединка в год, и за эти 6 боев Геннадий заработает 100 миллионов долларов.

Отметим, что Головкин впервые выйдет на ринг после поражения. В сентябре прошлого года он лишился поясов WBC и WBA, проиграв решением большинства судей Саулю Альваресу. Напомним, что после этого поражения Головкин опустился на четвертое место в мировом рейтинге.

Головкин и Бэнкс готовятся к предстоящему бою
Головкин и Бэнкс готовятся к предстоящему бою / XSPORT

Кто готовил Головкина к бою

К этому поединку Головкина готовил новый наставник - бывший тренер Владимира Кличко и в недалеком прошлом боксер первого тяжелого и супертяжелого веса Джонатон Бэнкс. Стоит отметить, что американский наставник даже младше своего нового подопечного (Бэнксу - 36, а Головкину - 37 лет).

"Для Головкина этот бой очень важен. Ему необходимо впечатлить в этой схватке, чтобы в сентябре получить третий бой против Альвареса. Роллс выглядит в этой паре откровенной темной лошадкой. Он еще не мелькал на крупных вещательных площадках, и даже близко у него не было в карьере хоть сколь-нибудь серьезных противников. Более того, это будет его первый 12-раундовый поединок. Я верю, что Геннадий сможет доказать всем, что он настоящий чемпион", - сказал журналистом наставник казаха Джонатон Бэнкс.

Послужной список боксеров

37-летний Геннадий Головкин на профессиональном ринге с 2006 года. За это время он провел 40 боев - 38 побед (34 нокаутом), 1 ничья и 1 поражение.

35-летний Стив Роллс в профи с 2011 года. Он провел 19 поединков и все выиграл, 10 побед нокаутом.

Стив Роллс верит в свой успех
Стив Роллс верит в свой успех / Round By Round Boxing

Прогнозы букмекеров 

Экс-чемпион мира фаворит предстоящего боя. Поставить на победу Головкина можно с коэффициентом 1.05. Сделать ставку на успех канадского боксера можно за 19.00. На ничейный исход предлагается коэффициент 33.00. Исходя из прогнозов букмекеров, то шансов у Роллса в поединке с Головкиным нет.

Несмотря ни на что канадский боксер верит в свой успех.

"Огромная благодарность DAZN и Головкину за предоставленный шанс. У меня появилась возможность сразиться с одним из лучших боксеров мира. Но давайте сразу проясним: я ранее побеждал на чемпионате Канады, представлял свою страну на международных стартах. А Головкин - просто человек. Собираюсь победить и вписать свое имя в список топ-бойцов дивизиона", - сказал накануне боя журналистам Стив Роллс. 

Где смотреть бой

Поединок не значится в вещательной сетке телеканалов России и Украины. А вот в Казахстане трансляция вечера бокса начнется в 6 часов утра по местному времени на телеканале QazSport. Помимо этого боя также будут показаны еще поединки андеркарда, где выступят еще два казахстанских боксера - Али Ахмедов и Бахтияр Эюбов. 

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