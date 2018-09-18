Ломаченко возглавил боксерский рейтинг авторитетного американского издания

Василий Ломаченко / ringside24.com

В рейтинге P4P (pound for pound) авторитетного издания The Ring украинский боксер Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) занял первое место.

При этом прежний лидер рейтинга представитель Казахстана Геннадий Головкин опустился на четвертое место после своего поражения от Сауля Альвареса.

На втором месте разместился американский боец Теренс Кроуфорд, на тратьем - Сауль Альварес (Мексика).

Отметим, что еще один украинский боксер Александр Усик занял пятое место в рейтинге The Ring.

Напомним, ранее Майк Тайсон назвал Ломаченко лучшим в мире боксером.