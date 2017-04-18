Владимир Кличко развил огромное чувство голода к успеху — тренер

После поражения британцу-супертяжу Тайсону Фьюри у экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко изменилась мотивация, он развил огромное чувство голода к успеху.

Об этом заявил тренер спортсмена Джонатон Бэнкс, говоря о его будущем бое с чемпионом мира по версии IBF-тяжеловесом из Британии Энтони Джошуа, пишет Boxing News, ссылаясь на The Telegraph.

В то же время специалист подчеркнул, что наш соотечественник "стал гораздо сильнее ментально".

"В любом большом бою стоит задача справиться со своими эмоциями. Если Владимир будет контролировать их — все будет в порядке. А проблемы адаптации к стилям у Владимира никогда не будет, потому что он повидал каждый из них", — отметил он.

По словам собеседника, главный вопрос для него — способен ли еще украинец "на большие свершения, или его время уже прошло?". "Только бой может дать ответ на этот вопрос", — сказал Бэнкс.

Напомним, Владимир Кличко встретится на ринге с Энтони Джошуа этой весной — в конце апреля — в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о запланированном противостоянии можно здесь.