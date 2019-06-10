Отборочный матч Евро-2020. Украина - Люксембург: текстовая трансляция матча, все подробности

10 июня 2019, 09:54

Матч четвертого тура отборочного турнира начнется 10 июня в 21.45.

Украина - Люксембург
Украина - Люксембург / sports.masters-bet

В понедельник, 10 июня, сборная Украины на Арене Львов проведет матч отборочного цикла Евро-2020 против 86-й команды рейтинга ФИФА Люксембурга. Наша сборная располагается на 27-й позиции мирового рейтинга.

В стартовых турах Украина сыграла в гостях вничью с Португалией (0:0), одержала трудную выездную победу у Люксембурга (2:1) и разгромила 7 июня на Арене Львов сборную Сербии (5:0).

Сборная Люксембурга на своем поле сломила сопротивление Литвы (2:1), уступила дома Украине (1:2), и сыграла вничью с Литвой в гостях (1:1).

9.30 - Сборная Люксембурга выходит из отеля на прогулку. Футболисты выходят по два-три человека. Особого ажиотажа вокруг них не наблюдается - не любителей селфи, не любителей автографов нет.

9.15- Сборная Украины собирается выезжать на тренировку. Наша команда проведет разминку на стадионе Украина.

Читайте такжеУкраина - Люксембург: история встреч, судьи, прогнозы экспертов, где смотретьЧто говорят тренера

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко не думает, что матч с Люксембургом будет легким.

"Мои игроки знают эту команду очень хорошо, мотивация будет большая, тем более для нас важно каждое набранное очко. Мы играем дома, поэтому нужна победа. Знаем, что эта игра может быть намного тяжелее, чем с сербами. Простого матча с Люксембургом не будет. Будет сложнейшая игра и нам очень важно сыграть внимательно", - сказал Андрей Шевченко.

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц верит, что его подопечные смогут отобрать очки у Украины.

"Мы хорошо проанализировали прошлый матч. Украина имеет сильный коллектив, соперник играет в хороший футбол. Верю, что мы сможем им противостоять и отобрать очки. Украина очень мотивирована после разгрома Сербии, а мы начнем все с нуля и попробуем удивить соперника. Может быть, в этот раз на последних секундах повезет нам", - сказал Люк Хольц.

Украина - Люксембург: где смотреть

Трансляцию матча четвертого тура группового турнира Евро-2020 Украина - Люксембург 10 июня покажут каналы Украина и Футбол 1 в 21:45. Кроме того, вы сможете следить за текстовой онлайн-трансляцией на сайте Главред.

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