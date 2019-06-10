Российских спортсменок наградили под гимн СССР

Дарья Трубникова и Арина Аверина / ФХГР

Российские гимнастки Дарья Трубникова и Арина Аверина получили награды на этапе Гран-при Чехии под гимн СССР, сообщила Федерация художественной гимнастики России.

Соревнования проходили в чешском городе Брно. Трубникова выиграла золотую медаль в многоборье, а Аверина заняла второе место.

По словам Арины Авериной, подобная ситуация с нею произошла впервые.

"Когда мы стояли на пьедестале, и зазвучала музыка, мы сначала ничего не поняли, но потом осознали, что звучит советский гимн. Были немного шокированы", - цитирует Аверину ТАСС.

Организаторы Гран-при принесли извинения российской стороне, заявив, что ошибка не была намеренной.

Напомним, что известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова решила баллотироваться в Раду.