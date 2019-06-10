Известная украинская спортсменка собралась в политику

Анна Ризатдинова и Александр Онищенко / Instagram/Анна Ризатдинова

Олимпийская призерка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова собралась баллотироваться в Раду по 93-му одномандатному округу в Киеве.

Отметим, что по этому же избирательному округу будет баллотироваться нардеп-беглец Александр Онищенко, которого связывают тесные узы с бывшей спортсменкой. Онищенко для этого намерен в ближайшее время вернуться в страну для подачи документов в Центральную избирательную комиссию.

Сама спортсменка от комментариев по этому поводу воздерживается, но в своем Instagram написала о глобальной проблеме спорта в Украине.

Напомним, Анна Ризатдинова 12 ноября 2017 года родила сына Романа от Александра Онищенко. С ним девушка познакомилась на соревнованиях по художественной гимнастике в Европе.

Анне Ризатдиновой 25 лет, она родилась в Симферополе. Анна - бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016 год), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы.