Смертельно больной футболист отказался от эвтаназии

Фернандо Риксен при смерти / eurosport.ru

Экс-футболист питерского Зенита голландец Фернандо Риксен, страдающий боковым амиотрофическим склерозом, отказался добровольно уходить из жизни. Слова Риксена привел его биограф Винсент де Фриз в своем Twittere.

Недавно Риксен пригласил всех желающих на прощальный вечер, но он не намерен прибегать к эвтаназии. Риксен подчеркнул, что продолжит бороться, но уже без общественного внимания.

42-летний голландец борется с боковым амиотрофическим склерозом с 2013 года. Неизлечимый недуг лишил Риксена речи и полностью парализовал. Он продолжает лечиться в Шотландии.

Риксен известен по выступлениям за шотландский Рейнджерс и петерский Зенит. В составе российской команды он выиграл чемпионат России, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.