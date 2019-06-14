УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Украины

УЕФА может наказать Украину / lenta-ua

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за поведения болельщиков на матче 4-го тура группового этапа квалификации ЧЕ-2020 с Сербией (5:0). Матч прошел 7 июня на Арене Львов.

Украинские фанаты обвиняются в использовании пиротехники, бросании предметов на поле и блокировке лестничных проходов. Также европейские футбольные чиновники недовольны плохим освещением на Арене Львов во время матча.

Все нарушения рассмотрят на заседании дисциплинарного комитета УЕФА 18 июля.