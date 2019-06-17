Гандбольная сборная Украины пробилась на чемпионат Европы

Украина вышла на чемпионат Европы / ФГУ

Сборная Украины по гандболу вышла в финальную часть чемпионата Европы-2020. Отметим, что это первый большой турнир для национальной команды с 2010 года. Украинцы пробились на Евро, попав в число четырех лучших команд, которые заняли третьи места в своих отборочных группах.

Перед последним туром группового этапа украинцы занимали второе место в отборочной группе, но опустились на третью позицию, проиграв на выезде Черногории 21:27. Тем не менее завоеванных в прошлых матчах очков хватило, чтобы квалифицироваться на Евро через рейтинг третьих мест. Также из нашей группы в финальную часть вышли Дания (1 место) и Черногория (2 место).

Чемпионат Европы пройдет в январе 2020 года в Австрии, Норвегии и Швеции.

Напомним, что молодежная сборная Украины выиграла чемпионат мира по футболу.