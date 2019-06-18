Украинская теннисистка обжалует решение о пожизненной дисквалификации

Елена Плоскина / БТУ

Украинская теннисистка Елена Плоскина подала апелляцию в CAS на решение о пожизненной дисквалификации. Юристы теннисистки считают, что есть шанс сократить срок дисквалификации максимум до одного года.

Напомним, в конце мая Плоскина была признана виновной в нарушении антикоррупционных правил, за что была дисквалифицирована. Кроме того украинка, занимающая 821 место в мировом рейтинге, была оштрафована на 20 тысяч долларов.

Следствие утверждало, что Плоскина была замешана в организации договорных матчей и отказывалась сотрудничать с антикоррупционными органами.