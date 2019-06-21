"Фонсеке не звонил": Луиш Каштру рассказал, с кем советовался при выборе клуба

Луиш Каштру новый коуч Шахтера / ФК Шахтер

Новый главный тренер Шахтера Луиш Каштру дал первую пресс-конференцию на новой должности. На ней он отметил, что уже давно следил за Шахтером, и регулярно смотрел его матчи в Лиге чемпионов.

"Я следил за Шахтером давно. Я смотрел матчи команды в Лиге чемпионов, и мне передавали определенную информацию об этом клубе. Сейчас узнал игроков на тренировках. На данный момент я чувствую себя абсолютно комфортно с тем списком игроков, которые есть. Но нужно время, чтобы узнать их получше. Наши сборы в Австрии и Германии будут показательны для нас, чтобы глубже узнать каждого из футболистов. Для нас тренеров очень важно, чтобы они положительно реагировали на наше требования", - сказал португальский наставник.

Также португальский специалист озвучил задачу поставленную перед командой на сборах.

"Когда мы приезжаем в другую страну, все наши чувства обостряются. Поэтому мы стараемся контролировать информацию, которая нас окружает. Я эмоциональный тренер, люблю общаться с людьми. Люблю чувствовать всех, кто со мной работает. В Шахтере почувствовал положительную энергию. Тут очень профессиональная организация. Для меня честь работать здесь и очень приятно сотрудничать с этими людьми. Сейчас, когда я знаю клуб лучше, могу сказать, что я принял абсолютно правильное решение в своей профессиональной карьере, согласившись работать в Шахтере", - сказал коуч.

Оценил португалец и уровень соперников горняков в чемпионате.

"У нас будет жесткое начало. Сразу же матч против Динамо за Суперкубок, а потом в чемпионате. Мы должны быть отлично подготовлены. Футбол учит тому, что мы должны уважать всех, но мы знаем, что все соперники приедут бороться с нами. Коллеги, с которыми я буду встречаться, надеюсь, будут нас уважать, потому что мы будем их уважать. Для меня привилегия играть в украинском чемпионате, не только против команд, но и против тренеров. Будет отличная возможность встречаться и надеюсь, обмениваться идеями", - сказал португальский специалист.

Также наставник признался с кем советовался, когда выбирал Шахтер.

"Звонил ли я Фонсеке, когда принимал окончательно решение о переходе в Шахтер? Нет, телефонного звонка не было. Я принял решение, смотря на свою карьеру. У меня было несколько проектов, был контракт с Виторией. Но было практически невозможно продолжать там, когда начали поступать предложения. Мне не нужно было просить совета у Паулу по поводу Шахтеру. Я почувствовал, что мне как человеку и мужчине нужно было поговорить с Паулу потом, после подписания контракта. Из уважения к тому, что он сделал в Шахтере, и нашей дружбе. Я уже заменял Паулу в Порту, сейчас меняю его в Шахтере. Кто знает, как будет в Италии, может снова заменю его там", - резюмировал Каштру.

Напомним, что Каштру стал сменщиком Паулу Фонсеки на посту главного тренера Шахтера на прошлой неделе - экс-наставник Витории Гимарайнш подписал с горняками двухлетнее соглашение.

Отметим, что также был официально представлен новый тренерский штаб горняков, в который вошел хорват Дарио Срна.

Первый официальный матч в новом сезоне Шахтер проведет 28 июля. В игре за Суперкубок горняки сыграют против Динамо в Одессе.