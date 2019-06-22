Украинская дзюдоистка взяла первое золото Европейских игр

Дарья Билодид / НОК

Сборная Украины добыла первую медаль на Европейских играх-2019, которые продолжаются в Минске.

18-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала золото в весовой категории до 48 кг., сообщает НОК. В финале Дарья уверенно победила россиянку Ирину Долгову.

На старте соревнований Билодид победила двукратную чемпионку Европы, бронзового призера Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2011 Еву Черновицки из Венгрии, в 1/4 финала победила француженку Мелани Клеман, а в полуфинале одолела сербку Николич Милице.

Напомним, что Европейские игры в Минске закончатся 30 июня.