Никольченко завоевала бронзу Европейских игр

Влада Никольченко взяла бронзу в Минске / СпортОнлайн.ua

16-летняя украинская гимнастка Влада Никольченко в упражнении с обручем завоевала бронзовую медаль на ІІ Европейских играх, которые проходят в Минске.

Никольченко набрала 21,450 балла. Первое место заняла россиянка Дина Аверина, набравшая 22,850 балла. Второй стала белорусская спортсменка Екатерина Галкина - 21,750 балла.

Напомним, что ранее серебряную медаль завоевал украинец Олег Омельчук, который показал второй показатель в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров.