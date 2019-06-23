Никольченко завоевала бронзу Европейских игр

Украинская гимнастка добыла очередную медаль в копилку сборной.
16-летняя украинская гимнастка Влада Никольченко в упражнении с обручем завоевала бронзовую медаль на ІІ Европейских играх, которые проходят в Минске.
Никольченко набрала 21,450 балла. Первое место заняла россиянка Дина Аверина, набравшая 22,850 балла. Второй стала белорусская спортсменка Екатерина Галкина - 21,750 балла.
Напомним, что ранее серебряную медаль завоевал украинец Олег Омельчук, который показал второй показатель в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров.