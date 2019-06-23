Российский стрелок перестрелял украинца Омельчука за золото Европейских игр

23 июня 2019, 13:23

Артем Черноусов выиграл золото в стрельбе из пневматического пистолета.

Европейские игры
Европейские игры

В Минске стартовал второй игровой день Европейских игр. Россиянин Артем Черноусов одержал победу в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров. Он показал результат 241,4 очка, являющийся рекордом Европейских игр.

Второе место занял представитель Украины Олег Омельчук, совсем немного уступив победителю (239,6). Бронзовая медаль досталась стрелку из Латвии Лаурису Страутманису (219,3).

Отметим, что для Черноусова эта победа стала уже второй на текущих играх. Ранее он первенствовал в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте вместе с Виталиной Бацарашкиной.

Сборная России лидирует в общекомандном медальном зачете. В активе россиян 10 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые награды.

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новости спорта II Европейские игры Артем Черноусов Олег Омельчук
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