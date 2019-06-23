Российская гимнастка выиграла четвертую медаль Европейских игр

Дина Аверина собирает медали в Минске / RT

Российская гимнастка Дина Аверина заняла второе место в упражнениях с булавами на Европейских играх в Минске. За выступление 20-летняя спортсменка получила от судей 22,600 балла.

Всего на 0,4 балла россиянку обогнала представительница Израиля Линой Ашрам (22,700). Бронзовая медаль досталась украинке Владе Никольченко (21,750), которая ранее также взяла бронзу на соревнованиях с обручем.

Для Авериной эта медаль стала уже четвертой на Европейских играх. Ранее она завоевала две золотые медали, выиграв в индивидуальном многоборье и упражнениях с обручем. Еще одна бронзовая награда досталась Авериной по итогам упражнений с мячом.

Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном зачете II Европейских игр. Россияне завоевали 12 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград.