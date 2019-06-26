Украинская сборная выиграла две медали Европейских игр

Европейские игры

Сборная Украины завоевала еще две медали на Европейских играх, которые проходят в Минске. Обе серебряные награды достались в соревнованиях в гребле на байдарках и каноэ.

Сначала Олег Кухарик и Александр Сыромятников заняли второе место в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 1000 метром. А затем порадовала двойка каноистов - Юрий Вандюк и Андрий Рибачок взяли серебро на дистанции 1000 метров.

Теперь у нашей сборной 21 медаль на Европейских играх - 5 золотых, 10 серебряных, 6 бронзовых. Сборная Украины занимает четвертое место в общекомандном зачете.

Напомним, что Министерство молодежи и спорта огласило призовые для украинских спортсменов.