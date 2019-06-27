Мерхан Келлер: модель, из-за которой Варду выгнали из сборной

Мерхан Келлер / Инстаграм

25-летняя египетская модель Мерхан Келлер пожаловалась на сексуальные домогательства со стороны игрока греческого ПАОКа и сборной Египта Амра Варды. Девушка заявила, что футболист присылал ей сообщения сексуального характера. Позже модель опубликовала в социальных сетях сообщения, отправленные Вардой другим девушкам.

В результате разгорелся скандал, а вскоре Варду выгнали из сборной.

В федерации Египта уже заявили, что поведение Варды аморально, и больше в его услугах сборная не нуждается и доиграет в Кубке африканских наций с 22 игроками.

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Мерхан Келлер / Инстаграм

Мерхан Келлер / Инстаграм

Мерхан Келлер / Инстаграм