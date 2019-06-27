Украина вернулась на 4-е место в медальном зачете Европейских игр

Европейские игры

Сборная Украины завершила очередной соревновательный день Европейских игр на 4-м месте в медальном зачете. Впереди Украины команды России, Беларуси и Италии.

27 июня в Минске прошел шестой медальный день. Копилка сборной Украины пополнилась сразу пятью медалями – двумя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми.

Золото завоевали Марина Повх и Людмила Куклиновская в байдарке-двойке на дистанции 200 м, а также Анна Соловей на велотреке в гонке.

Серебряным призером по борьбе стала Юлия Хавалджи (до 53 кг). Обладателями бронзовых медалей стали борцы вольного стиля Гор Оганесян (до 65 кг) и Алла Черкасова (до 68 кг).

За шесть медальных дней сборная Украины завоевала 27 наград – 7 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.

Напомним, что Министерство молодежи и спорта огласило призовые для украинских спортсменов.