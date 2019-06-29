Альварес получил новый титул от WBC

Сауль Альварес / MMABoxing.ru

На недавнем заседании в Гонолулу Совет WBC принял правило, которое предусматривает определять чемпиона франшизы WBC. Это - специальный титул, которым организация может наградить действующего чемпиона, который является элитным боксером и который достиг высоких показателей в карьере.

"Чемпионский совет может назначить в каждой весовой категории по одному чемпиону франшизы. У такого чемпиона будет особенный статус, но также будут и обязанности, в том числе обязательные защиты.

Альварес представляет WBC в течение 11 лет с выдающимися результатами в его профессиональной карьере. Отныне - Альварес чемпион франшизы WBC", - говорится в заявлении WBC.

Сауль в последнем бою решением судей победил Дэниела Джейкобса и стал чемпионом мира в среднем весе по трем версиям - WBC, WBO, IBF.

Напомним, что недавно украинец Александр Усик получил престижную российскую премию Легенда бокса.