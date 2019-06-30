"На Украине людям по барабану, что я из России": российский футболист Черноморца

30 июня 2019, 11:46

Единственный российский легионер в украинском чемпионате поделился впечатлениями о Украине.

Василий Павлов
Василий Павлов / Черноморец

Российский нападающий одесского Черноморца Василий Павлов рассказал о жизни в Украине.

"Когда ехал в Украину, конечно, испытывал волнение. Сами понимаете почему. Но в команде меня приняли просто великолепно. В Одессе было комфортно, очень понравилось. Никакой дискриминации в связи с тем, что я представляю Россию.

Слышал ли какие-то обидные выкрики в свой адрес? Честно говорю, ни одного инцидента! Людям на трибунах по барабану, что я из России. Они реагируют на тот футбол, который ты показываешь.

Мое мнение: столетиями наши народы были братскими. И остаются такими. Начинаешь общаться с любым украинцем - почти у каждого есть родственники, друзья в России. Да и у меня самого много знакомых в Украине. Семья моей жены из этой страны.

Мне кажется, простые люди устали от конфликтов и ждут, когда политика уйдет на второй план и мы все снова заживем нормальной жизнью", - приводит слова 28-летнего нападающего Советский спорт.

В минувшем сезоне Павлов забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 13 матчах украинской Премьер-лиги. 

Напомним, после вылета Черноморца с УПЛ фанаты клуба устроили беспорядки.

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Черноморец УПЛ новости футбола новости спорта Василий Павлов
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